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Viral! Gaji Anjing K-9 di SCBD Jakarta Mencapai Rp15 Juta melebihi UMR DKI Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |21:05 WIB
Viral! Gaji Anjing K-9 di SCBD Jakarta Mencapai Rp15 Juta melebihi UMR DKI Jakarta
Viral! Gaji Anjing K-9 di SCBD Jakarta Mencapai Rp15 Juta melebihi UMR DKI Jakarta (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Besaran biaya yang dikeluarkan untuk seekor anjing pelacak atau K-9 di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, biaya sewa anjing K-9 disebut dapat mencapai Rp15 juta per bulan, angka yang bahkan lebih tinggi dibandingkan upah minimum di Jakarta.

Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena memperlihatkan sisi lain dari sistem keamanan di kawasan pusat bisnis. Di balik gedung-gedung perkantoran dan aktivitas para pekerja, anjing K-9 digunakan sebagai bagian dari sistem pengamanan profesional.

Mengutip laporan Finfolk, biaya sewa seekor anjing K-9 berada pada kisaran Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Jika sebuah perusahaan atau kawasan membutuhkan hingga 10 ekor, pengeluaran untuk layanan tersebut dapat mencapai sekitar Rp150 juta setiap bulan.

Besarnya biaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan anjing sebagai hewan pelacak. K-9 menjalani proses pelatihan khusus dan membutuhkan perawatan serta pendampingan handler atau pawang yang memiliki kemampuan dalam menangani anjing pekerja.

Bukan Anjing Peliharaan Biasa

Anjing K-9 dipilih dari jenis tertentu yang memiliki kemampuan fisik dan penciuman yang sesuai untuk menjalankan tugas keamanan. Beberapa ras yang umum digunakan antara lain German Shepherd, Belgian Malinois, Labrador Retriever, Dutch Shepherd, dan Bloodhound.

      
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