Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja ​​​​

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |06:58 WIB
Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja ​​​​
Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BANYAK orang berpikir, liburan nyaman dan berkesan pasti membutuhkan biaya besar. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Memilih hotel yang tepat bisa memaksimalkan momen liburan Anda.

Hotel bintang 4 dan 5 dengan fasilitas lengkap dan pelayanan mewah, tentu akan memberikan pengalaman liburan istimewa. Kabar baiknya, kemewahan ini bisa didapatkan dengan harga terjangkau.

Dengan begitu, Anda bisa berlibur tanpa perlu mengkhawatirkan masalah anggaran. Mister Aladin memiliki beragam pilihan hotel mewah dengan harga mulai Rp300.000 saja.

ARTOTEL Thamrin Jakarta misalnya, memiliki konsep unik dengan mural karya seniman lokal yang menghiasi interiornya. Keberadaan mural-mural tersebut menjadi spot foto yang menarik bagi tamu. 

Grandia Hotel Bandung juga bisa menjadi pilihan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan Jembatan Pasupati. Sementara Grand Cakra Hotel Malang menawarkan lokasi strategis karena dekat dengan tempat wisata seperti Malang Night Paradise.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/25/3234639/mister_aladin-QyRP_large.jpeg
5 Cara Terbaik Menggelar Town Hall Meeting yang Berkesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/25/3234844/mister_aladin-ZUlI_large.jpeg
Pesona Musim Dingin China: Liburan Tahun Baru di Chongqing dan Chengdu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/25/3234636/mister_aladin-Ci2l_large.png
Merencanakan Liburan yang Menguntungkan dengan Layanan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/25/3233313/mister_aladin-kfct_large.jpeg
Solusi Transportasi Praktis untuk Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/25/3231998/mister_aladin-MWLr_large.jpg
Kenyamanan Menginap Bersama Deretan Hotel Favorit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/25/3230684/mister_aladin-uGzd_large.jpg
Liburan Lebih Fleksibel Tanpa Kerumitan dengan Cicilan 0%
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement