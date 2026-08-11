Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja ​​​​

Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja. (Foto: MNC Media)

BANYAK orang berpikir, liburan nyaman dan berkesan pasti membutuhkan biaya besar. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Memilih hotel yang tepat bisa memaksimalkan momen liburan Anda.

Hotel bintang 4 dan 5 dengan fasilitas lengkap dan pelayanan mewah, tentu akan memberikan pengalaman liburan istimewa. Kabar baiknya, kemewahan ini bisa didapatkan dengan harga terjangkau.

Dengan begitu, Anda bisa berlibur tanpa perlu mengkhawatirkan masalah anggaran. Mister Aladin memiliki beragam pilihan hotel mewah dengan harga mulai Rp300.000 saja.

ARTOTEL Thamrin Jakarta misalnya, memiliki konsep unik dengan mural karya seniman lokal yang menghiasi interiornya. Keberadaan mural-mural tersebut menjadi spot foto yang menarik bagi tamu.

Grandia Hotel Bandung juga bisa menjadi pilihan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan Jembatan Pasupati. Sementara Grand Cakra Hotel Malang menawarkan lokasi strategis karena dekat dengan tempat wisata seperti Malang Night Paradise.