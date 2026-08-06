Merencanakan Liburan yang Menguntungkan dengan Layanan Paylater

MENUNDA keinginan berlibur sering kali terjadi ketika Anda dihadapkan pada situasi harus melunasi seluruh biaya akomodasi, transportasi, dan kebutuhan liburan lainnya secara penuh di awal.

Namun kini, Anda tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mewujudkan perjalanan impian tersebut. Dengan layanan paylater yang dapat memberikan keleluasaan dan fleksibilitas pembayaran, Anda dapat mengamankan semua kebutuhan liburan.

Layanan paylater hadir untuk memaksimalkan rencana liburan. Karena itu, Mister Aladin bekerja sama dengan Indodana menghadirkan promo istimewa berupa voucher diskon hingga Rp100.000 beserta cicilan 0%.

Promo ini dapat Anda manfaatkan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata. Anda dapat memanfaatkan voucher ini melalui menu ‘Voucher Saya’ pada aplikasi Indodana.

Promo ini berlaku hingga 30 September 2026 dengan jadwal keberangkatan yang dapat dipilih sesuai keinginan Anda. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://www.misteeakadin.com/promotions/totalindodana26.