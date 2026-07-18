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Potret Gemas Sheila Dara Ditiban Anabulnya: Kompilasi Ditiban Bubuy

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |21:05 WIB
Potret Gemas Sheila Dara Ditiban Anabulnya: Kompilasi Ditiban Bubuy
Sheila Dara Aisha bersama kucing kesayangan. (Foto: Instagram/@sheiladaaisha)
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AKTRIS Sheila Dara kembali mencuri perhatian warganet lewat unggahan terbarunya di Instagram. Kali ini, dia membagikan kompilasi momen kebersamaannya dengan kucing kesayangannya, Bubuy.

Terlihat, kucing peliharaannya itu begitu manja dan gemar rebahan di atas tubuh sang pemilik. Netizen pun ikut kegemasan melihat foto-foto tersebut.

Sheila Dara

1. Sheila Dara Ditiban Anabulnya

Dalam unggahan tersebut di Instagram, Sheila memperlihatkan beberapa potret saat Bubuy dengan santainya tidur hingga duduk di atas tubuhnya. Tingkah menggemaskan sang anabul membuat Sheila hanya bisa pasrah menikmati momen tersebut.

"Kompilasi ditiban bubuy," tulis Sheila Dara dalam keterangan unggahannya.

Foto-foto itu terlihat diambil di sofa rumah saat Sheila tengah berbaring untuk istirahat. Meski bobot tubuh Bubuy berat, Sheila terlihat tetap enjoy dan menikmati momen manja anabulnya tersebut.

 

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