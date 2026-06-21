Pesona Sheila Dara dalam Balutan Dress Hitam Minimalis tapi Tetap Berkelas

AKTRIS Indonesia, Sheila Dara Aisha, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, dia jadi sorotan dalam penampilannya saat menghadiri acara di Jakarta.

Sheila tampil menawan dengan gaya minimalis elegan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dia kenakan dress hitam mini.

1. Nuansa Monokrom

Potret menawan Sheila Dara terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram @Sheiladaisha. Dia tampil mengenakan balutan busana bernuansa monokrom dan siluet modern.

Sheila tampil effortless dengan dress hitam mininya dengan aksen rumbai-rumbai di bagian bawah. Meski tampil minimalis, penampilannya tetap terkesan mewah.

Sheila mengenakan beberapa aksesori yang tak memberi kesan berlebihan. Dia memakai kacamata kecil, kalung silver panjang, gelang silver, dan ditambah anting. Untuk tas, Sheila memilih mengenakan warna hitam juga.

Sepatu boots hitam yang dikenakan Sheila menambah stunning penampilannya. Riasan yang natural serta penataan rambut yang sleek semakin menyempurnakan keseluruhan penampilannya malam itu.