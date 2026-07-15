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Profil dan Potret Cantik Ashlyn Castro, Pacar Supercantik Pesepakbola Timnas Inggris Jude Bellingham

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:09 WIB
Profil dan Potret Cantik Ashlyn Castro, Pacar Supercantik Pesepakbola Timnas Inggris Jude Bellingham
Profil dan Potret Cantik Ashlyn Castro, Pacar Supercantik Pesepakbola Timnas Inggris Jude Bellingham (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Nama Ashlyn Castro ikut menjadi sorotan selama gelaran Piala Dunia 2026. Perempuan asal Amerika Serikat ini kerap mencuri perhatian publik setelah diketahui menjalin hubungan dengan gelandang Timnas Inggris sekaligus pemain Real Madrid, Jude Bellingham.

Tak hanya dikenal sebagai kekasih salah satu pesepakbola muda terbaik dunia, Ashlyn juga telah lebih dulu membangun karier sebagai model dan influencer dengan jutaan penggemar di media sosial. Berikut profil lengkapnya.

Potret dan Profil Ashlyn Castro

1. Berasal dari Amerika Serikat

Ashlyn Castro lahir di California, Amerika Serikat, pada 17 Desember 1997. Saat ini usianya 28 tahun atau terpaut sekitar enam tahun dari Jude Bellingham yang lahir pada 2003.

2. Berkarier sebagai Model dan Influencer

Sebelum ramai diberitakan karena hubungannya dengan Jude, Ashlyn telah dikenal sebagai model, kreator konten, dan influencer media sosial.

      
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