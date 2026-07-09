Potret Cantik Deretan WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, Pendamping Para Bintang Les Bleus!

SELAIN aksi para pemain di lapangan, kehidupan para pesepakbola di luar pertandingan juga selalu menarik perhatian. Di ajang Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju kepada skuad Timnas Prancis, tetapi juga para WAGs (Wives and Girlfriends) yang mendampingi perjalanan para bintang Les Bleus.

Prancis kembali menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di turnamen ini dengan deretan pemain bintang. Apalagi, mereka sudah berhasil melaju ke perempatfinal.

Prancis akan berjuang memperebutkan tiket semifinal melawan Timnas Maroko pada Jumat, 10 Juli 2026 pukul 03.00 WIB. Kehadiran pasangan para pemain tentu akan memantik semangat lebih dari skuad Les Bleus. Kini, menarik mengulas deretan WAGs Timnas Prancis.

Dilansir dari Football Paparazzi, berikut deretan WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026:

1. Ester Exposito

Pertama, ada Ester Exposito. Selama bertahun-tahun, dunia bertanya-tanya siapa yang mungkin bisa menarik perhatian bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Apalagi, Mbappe sempat menyatakan bahwa menjadi pacarnya itu "rumit".

Kemudian, muncullah Ester Exposito. Aktris Spanyol ini dikenal secara internasional karena perannya dalam serial Netflix Elite.

Ester pertama kali terlihat bersama Mbappe di Paris Fashion Week pada Maret 2026, dan netizen langsung heboh. Dalam beberapa minggu, foto-foto pasangan tersebut di atas kapal pesiar mewah di Sardinia muncul, dan segala upaya menjaga privasi pun hilang. Exposito bukanlah pasangan selebriti biasa, ia memiliki basis penggemar globalnya sendiri.

2. Rima Edbouche

Kemudian, ada Rima Edbouche. Istri Ousmane Dembele ini dengan cara yang paling menarik berhasil menjaga ketat privasinya. Serba-serbi soal kehidupannya sepenuhnya tidak dapat diketahui.

Rima Edbouche menjadi terkenal di TikTok sebagai salah satu tokoh mode Muslim yang paling dikenal di platform tersebut, mengumpulkan lebih dari 300 ribu pengikut, tanpa pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Rima kemudian diam-diam menutup akun tersebut. Lalu, ia meluncurkan merek fesyen Islami bernama Razalae.

Informasi mendasar tentang dirinya, seperti usia, tempat kelahiran, latar belakang, benar-benar tak diketahui. Rima jarang terlihat di pertandingan dan bahkan lebih jarang difoto.