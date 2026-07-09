Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Deretan WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, Pendamping Para Bintang Les Bleus!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |23:05 WIB
Potret Cantik Deretan WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, Pendamping Para Bintang Les Bleus!
WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELAIN aksi para pemain di lapangan, kehidupan para pesepakbola di luar pertandingan juga selalu menarik perhatian. Di ajang Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju kepada skuad Timnas Prancis, tetapi juga para WAGs (Wives and Girlfriends) yang mendampingi perjalanan para bintang Les Bleus.

Prancis kembali menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di turnamen ini dengan deretan pemain bintang. Apalagi, mereka sudah berhasil melaju ke perempatfinal.

Prancis akan berjuang memperebutkan tiket semifinal melawan Timnas Maroko pada Jumat, 10 Juli 2026 pukul 03.00 WIB. Kehadiran pasangan para pemain tentu akan memantik semangat lebih dari skuad Les Bleus. Kini, menarik mengulas deretan WAGs Timnas Prancis.

Dilansir dari Football Paparazzi, berikut deretan WAGs Timnas Prancis di Piala Dunia 2026:

1. Ester Exposito

Ester Exposito

Pertama, ada Ester Exposito. Selama bertahun-tahun, dunia bertanya-tanya siapa yang mungkin bisa menarik perhatian bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Apalagi, Mbappe sempat menyatakan bahwa menjadi pacarnya itu "rumit".

Kemudian, muncullah Ester Exposito. Aktris Spanyol ini dikenal secara internasional karena perannya dalam serial Netflix Elite.

Ester pertama kali terlihat bersama Mbappe di Paris Fashion Week pada Maret 2026, dan netizen langsung heboh. Dalam beberapa minggu, foto-foto pasangan tersebut di atas kapal pesiar mewah di Sardinia muncul, dan segala upaya menjaga privasi pun hilang. Exposito bukanlah pasangan selebriti biasa, ia memiliki basis penggemar globalnya sendiri.

2. Rima Edbouche

Rima Edbouche

Kemudian, ada Rima Edbouche. Istri Ousmane Dembele ini dengan cara yang paling menarik berhasil menjaga ketat privasinya. Serba-serbi soal kehidupannya sepenuhnya tidak dapat diketahui.

Rima Edbouche menjadi terkenal di TikTok sebagai salah satu tokoh mode Muslim yang paling dikenal di platform tersebut, mengumpulkan lebih dari 300 ribu pengikut, tanpa pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Rima kemudian diam-diam menutup akun tersebut. Lalu, ia meluncurkan merek fesyen Islami bernama Razalae.

Informasi mendasar tentang dirinya, seperti usia, tempat kelahiran, latar belakang, benar-benar tak diketahui. Rima jarang terlihat di pertandingan dan bahkan lebih jarang difoto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/612/3228470/erling_haaland_dan_isabel_haugseng_johansen-BtED_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Isabel Haugseng Johansen, Pacar Erling Haaland Pahlawan Norwegia Kalahkan Brasil di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/612/3227631/kathryn_nesbitt-p1jI_large.jpg
6 Wasit Perempuan di Piala Dunia 2026, Ukir Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/25/3227331/maroko-r1SR_large.jpg
Deretan Destinasi Wisata Maroko, Negara yang Baru Singkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/194/3226909/aurel_hermansyah_dan_atta_halilintar-WTGb_large.jpg
Romantis di Tribun! Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nonton Langsung Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/482/3226583/fifa-92Wq_large.jpg
Mengenal Arti dan Manfaat Hydration Break di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/194/3226505/erling_haaland-DebS_large.jpg
Deretan WAGs Pesepakbola Bintang yang Curi Perhatian di Tribun Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement