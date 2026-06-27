Romantis di Tribun! Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nonton Langsung Piala Dunia 2026

EUFORIA Piala Dunia 2026 terasa di seluruh dunia sehingga banyak orang ingin menyaksikan langsung laga-laga seru yang tersaji. Hal ini turut dirasakan pasangan selebriti, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Pasangan itu terbang langsung ke Amerika Serikat yang turut jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Potret mereka menyaksikan Piala Dunia 2026 langsung curi perhatian.

1. Tonton Langsung Piala Dunia 2026

Ya, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar turut merasakan euforia Piala Dunia 2026 dengan hadir langsung di stadion untuk mendukung perjuangan tim kesayangannya. Dari unggahan di Instagram, Atta dan Aurel mengenakan jersey Timnas Argentina dan Portugal.

Keduanya pun tetap mesra di tribun penonton. Atta menggandeng hingga mendekap hangat sang istri tercinta kala berfoto bersama.

Dalam sebuah kesempatan, penampilan Atta curi perhatian besar. Kala menyaksikan pertandingan perdana Timnas Argentina, dia tampil beda dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia. Jersey merah kebanggaan skuad Garuda itu turut dibawanya ke Piala Dunia 2026, meski Timnas Indonesia tak bermain.

Keduanya tampak menikmati atmosfer pertandingan dari tribun bersama ribuan suporter yang memadati stadion. Aurel sendiri tampil kasual, namun tetap stylish dengan jersey Timnas Argentina hingag Portugal yang dipadukan dengan aksesori simpel.