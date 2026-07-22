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Perjuangan Bintang Timnas Spanyol Marc Cucurella Membesarkan Anak yang Mengidap Autisme

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |17:05 WIB
Perjuangan Bintang Timnas Spanyol Marc Cucurella Membesarkan Anak yang Mengidap Autisme
Marc Cucurella memiliki anak yang mengidap autisme. (Foto: Instagram/@cucurella3)
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BEK Timnas Spanyol, Marc Cucurella, tampil gemilang sepanjang Piala Dunia 2026. Penampilannya yang konsisten di lini belakang menjadi salah satu kunci keberhasilan La Furia Roja melaju hingga meraih gelar juara dunia. Namun, di balik kesuksesannya di lapangan, Cucurella menyimpan kisah perjuangan yang jauh lebih emosional dalam kehidupan pribadinya.

Pemain berusia 28 tahun itu bersama pasangannya, Claudia Rodriguez, pernah melewati masa-masa penuh ketidakpastian setelah putra sulung mereka, Mateo, didiagnosis mengidap autisme. Pengalaman tersebut diungkapkan keduanya dalam sebuah dokumenter Amazon Prime pada 2025.

Marc Cucurella

1. Berbulan-bulan Mencari Jawaban

Dilansir dari The Mirror, Cucurella dan Claudia mulai menyadari perkembangan Mateo berbeda dibandingkan anak-anak seusianya. Namun, mereka mengaku sempat kesulitan mendapatkan bantuan dan kepastian mengenai kondisi sang buah hati.

Dalam dokumenter tersebut, Claudia menceritakan bagaimana dirinya menjalani hari-hari yang berat. Apalagi, dia sedang mengandung anak kedua mereka, Rio.

"Setiap hari kami pergi bersama untuk mengantar Mateo ke sekolah. Kami pulang setiap hari sambil menangis," ungkap Claudia, dilansir dari The Mirror, Rabu (22/7/2026).

Cucurella dan Claudia mengaku situasi semakin sulit ketika rutinitas Mateo berubah. Perubahan jadwal, lingkungan, makanan, hingga tidak adanya terapi membuat putra mereka kesulitan beradaptasi.

 

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