Potret Putri Leonor dan Adiknya Bersama Trofi Piala Dunia 2026 Viral, Replikasi Foto Ikonik 2010

KEMENANGAN Spanyol di Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan euforia bagi para pencinta sepakbola. Kesuksesan ini juga melahirkan sebuah momen bersejarah yang menyentuh hati publik.

Putri Leonor dan adiknya, Infanta Sofía, kembali berfoto bersama trofi Piala Dunia. Potret ini mengulang pose ikonik yang pernah mereka lakukan 16 tahun lalu.

1. Replikasi Foto Bersejarah

Dilansir dari Ok Diario, perbandingan dua foto tersebut langsung viral di media sosial. Dalam foto pertama yang diambil pada 2010, Leonor yang saat itu berusia lima tahun dan Sofía yang baru berusia tiga tahun tampak memandangi trofi Piala Dunia dengan penuh rasa kagum usai Spanyol meraih gelar juara dunia pertamanya.

Kini, setelah Spanyol kembali menjadi kampiun dunia pada Piala Dunia 2026, keduanya mengabadikan momen serupa. Mereka jadi dua perempuan muda yang telah tumbuh di hadapan publik.

Foto terbaru diambil setelah Spanyol mengalahkan Argentina pada partai final Piala Dunia 2026. Usai seremoni penyerahan trofi, Putri Leonor dan Infanta Sofía berkesempatan berpose bersama trofi yang sama seperti yang mereka pegang pada 2010.

Perbedaan usia dan perubahan penampilan keduanya menjadi sorotan utama. Jika dulu mereka terlihat sebagai anak-anak yang penasaran dengan trofi paling bergengsi di dunia sepakbola, kini Leonor dan Sofia tampil lebih dewasa dan percaya diri.

Tak sedikit warganet yang menyebut foto tersebut sebagai salah satu potret paling ikonik dalam sejarah keluarga Kerajaan Spanyol. Ini tentunya jadi momen yang takkan terlupakan.

2. Simbol Perjalanan Waktu dan Pergantian Generasi

Dua foto yang dipisahkan oleh rentang waktu 16 tahun itu dinilai memiliki makna lebih dari sekadar dokumentasi kemenangan. Potret tersebut menjadi simbol perjalanan waktu sekaligus pergantian generasi, baik di lingkungan keluarga Kerajaan Spanyol maupun di dunia sepakbola.

Pada 2010, Spanyol meraih gelar Piala Dunia pertamanya berkat generasi emas. Skuad La Furia Roja diperkuat nama-nama seperti Andrés Iniesta, Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Gerard Piqué, dan David Villa.

Sementara pada 2026, gelar juara diraih oleh generasi baru yang dipimpin pemain-pemain muda. Di antaranya, ada Lamine Yamal, Rodri, Marc Cucurella, dan Mikel Oyarzabal.