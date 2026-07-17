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Trofi Piala Dunia 2026 Akan Diangkut dengan Koper Eksklusif Louis Vuitton

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |16:06 WIB
Trofi Piala Dunia 2026 Akan Diangkut dengan Koper Eksklusif Louis Vuitton
Koper Trofi Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)
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TROFI Piala Dunia 2026 akan diangkut dengan koper eksklusif ke stadion di hari final pada Senin 20 Juli 2026 dini hari nanti. Tas eksklusif ini dibuat oleh rumah mode mewah asal Prancis, Louis Vuitton.

Ya, Louis Vuitton kembali dipercaya merancang koper khusus (bespoke trunk) untuk membawa trofi Piala Dunia 2026. Trofi paling bergengsi di dunia sepakbola itu akan diangkut menuju stadion final di kawasan New York–New Jersey menggunakan koper eksklusif yang dibuat khusus oleh merek tersebut.

Koper Trofi Piala Dunia 2026

1. Bukan Pertama Kalinya

Dilansir dari laman resmi FIFA, ini bukan pertama kalinya Louis Vuitton mendesain koper pembawa trofi Piala Dunia. Bahkan, ini sudah menjadi kesempata kelima bagi Louis Vuitton.

Louis Vuitton jadi pembuat tas trofi Piala Dunia untuk 5 edisi beruntun. Sebelum 2026, mereka juga dipercaya untuk Piala Dunia edisi 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Koper terbaru tersebut menampilkan huruf "V" berwarna emas yang melambangkan Victory (kemenangan) sekaligus Vuitton. Desainnya dipadukan dengan motif monogram khas Louis Vuitton, pelindung sudut berbahan kuningan berlapis emas, serta interior berlapis kulit berwarna krem.

Di bagian dalam, ada emblem yang menandai kemitraan antara Louis Vuitton dan FIFA. Ini akan jadi tas mewah nan elegan untuk mengangkut trofi Piala Dunia 2026.

 

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