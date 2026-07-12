Profil dan Potret Cantik Mandinha, Istri Kiper Tangguh Timnas Argentina Emiliano Martinez di Piala Dunia 2026

NAMA Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan dunia sepakbola setelah penampilannya bersama Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Penampilan ciamiknya berhasil membawa Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai kalahkan

Di balik kesuksesan sang penjaga gawang, ada sosok perempuan yang selalu memberikan dukungan, yakni sang istri, Amanda Gama atau yang akrab disapa Mandinha Martinez. Mandinha dikenal sebagai sosok yang setia mendampingi perjalanan karier Emiliano Martinez. Keduanya telah bersama sejak masa awal karier Martinez ketika sang kiper masih berjuang membangun namanya di dunia sepak bola.

1. Profil Mandinha Martinez

Mandinha memiliki nama lengkap Amanda Gama. Ia dikenal sebagai perempuan berdarah Portugal dan Brasil yang lahir di Inggris.

Selain dikenal sebagai istri pesepakbola, Mandinha juga memiliki karier sendiri sebagai pengusaha di bidang desain interior. Khususnya dekorasi kamar anak-anak melalui bisnisnya.

Kisah cinta Emiliano dan Mandinha dimulai saat keduanya bertemu di London. Hubungan mereka kemudian berkembang hingga akhirnya menikah pada 2017.

Sejak saat itu, Mandinha menjadi salah satu sosok penting yang mendukung perjalanan karier Martinez hingga menjadi salah satu kiper terbaik dunia. Dukungan Mandinha juga terlihat ketika Martinez menjalani momen-momen besar bersama Timnas Argentina.

Madinha kerap memberikan semangat kepada sang suami dalam berbagai turnamen internasional. Dukungannya juga terlihat ketika Argentina meraih kesuksesan di Piala Dunia 2022.