Profil Celeste Amarilla, Senator Paraguay yang Lontarkan Pernyataan Rasis ke Kylian Mbappe

NAMA Celeste Amarilla mendadak menjadi sorotan dunia setelah melontarkan pernyataan bernada rasis kepada bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Ucapannya yang diunggah di media sosial usai kekalahan Paraguay dari Prancis pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Aksinya menuai kecaman luas, mulai dari Federasi Sepakbola Prancis (FFF), Presiden Prancis Emmanuel Macron, FIFA, hingga pemerintah Paraguay sendiri. Kontroversi tersebut membuat publik penasaran dengan sosok Celeste Amarilla. Lantas, siapa sebenarnya senator Paraguay yang menjadi perhatian internasional itu?

1. Profil Celeste Amarilla

Dilansir dari Le Monde, Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia merupakan seorang politikus senior asal Paraguay. Ia menjabat sebagai anggota Senat Paraguay sejak 2023.

Amarilla berasal dari Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), salah satu partai oposisi terbesar di negara tersebut. Sebelum menjadi senator, Amarilla juga dikenal sebagai anggota parlemen yang vokal dan kerap melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Di dunia politik Paraguay, Amarilla dikenal sebagai figur yang blak-blakan dan tidak segan menyampaikan pendapatnya mengenai isu sosial maupun politik. Namun, gaya komunikasinya yang kontroversial juga beberapa kali menuai kritik dari publik.