Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Destinasi Wisata Maroko, Negara yang Baru Singkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |17:05 WIB
Deretan Destinasi Wisata Maroko, Negara yang Baru Singkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026
Deretan destinasi wisata ikonik Maroko. (Foto: Freepik)
A
A
A

DESTINASI wisata Maroko menarik diulas. Sebab, negara satu ini tengah ramai diperbincangkan usai membuat kiprah luar biasa di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar usai menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut kembali membuktikan bahwa negara di Afrika Utara ini mampu bersaing di panggung sepak bola dunia.

Timnas Belanda vs Maroko di 32 Besar Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)

Di balik prestasinya di lapangan hijau, Maroko juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling memikat di Afrika. Negara yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa ini menawarkan perpaduan budaya Arab, Berber, dan Eropa, lengkap dengan kota-kota bersejarah, gurun pasir, hingga pegunungan yang memukau.

Berikut sejumlah destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Maroko:

1. Marrakesh

Marrakesh

Marrakesh merupakan salah satu kota wisata paling populer di Maroko. Kota ini terkenal dengan kawasan Medina yang telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Marrakesh

Kamu dapat menjelajahi pasar tradisional (souk), menikmati pertunjukan jalanan di Alun-alun Jemaa el-Fnaa, hingga mengunjungi istana dan taman bersejarah. Jadi, jika kamu berkunjung ke Maroko jangan sampai kelewatan untuk berkunjung ke Marrakesh.

2. Chefchaouen

Chefchaouen

Kemudian, ada Chefchaouen. Tempat ini dijuluki "Kota Biru" karena hampir seluruh bangunannya dicat dengan warna biru.

Kota yang berada di Pegunungan Rif ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berburu foto. Di sana, kamu juga bisa menikmati suasana kota yang tenang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/194/3226909/aurel_hermansyah_dan_atta_halilintar-WTGb_large.jpg
Romantis di Tribun! Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nonton Langsung Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/482/3226583/fifa-92Wq_large.jpg
Mengenal Arti dan Manfaat Hydration Break di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/194/3226505/erling_haaland-DebS_large.jpg
Deretan WAGs Pesepakbola Bintang yang Curi Perhatian di Tribun Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/25/3225687/curacao-sC3Q_large.jpg
Intip 5 Destinasi Wisata Curacao, Negara yang Baru Raih Poin Perdana di Piala Dunia 2026 Usai Imbangi Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/194/3225260/anya-GJrw_large.jpg
Potret Cantik Anya Taylor-Joy Nonton Piala Dunia 2026 Pakai Jersey Argentina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/612/3224995/antonela_roccuzzo_dan_lionel_messi-fKmM_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Antonela Roccuzzo, Istri Lionel Messi yang Baru Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement