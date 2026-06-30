Deretan Destinasi Wisata Maroko, Negara yang Baru Singkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026

DESTINASI wisata Maroko menarik diulas. Sebab, negara satu ini tengah ramai diperbincangkan usai membuat kiprah luar biasa di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar usai menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut kembali membuktikan bahwa negara di Afrika Utara ini mampu bersaing di panggung sepak bola dunia.

Di balik prestasinya di lapangan hijau, Maroko juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling memikat di Afrika. Negara yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa ini menawarkan perpaduan budaya Arab, Berber, dan Eropa, lengkap dengan kota-kota bersejarah, gurun pasir, hingga pegunungan yang memukau.

Berikut sejumlah destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Maroko:

1. Marrakesh

Marrakesh merupakan salah satu kota wisata paling populer di Maroko. Kota ini terkenal dengan kawasan Medina yang telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Kamu dapat menjelajahi pasar tradisional (souk), menikmati pertunjukan jalanan di Alun-alun Jemaa el-Fnaa, hingga mengunjungi istana dan taman bersejarah. Jadi, jika kamu berkunjung ke Maroko jangan sampai kelewatan untuk berkunjung ke Marrakesh.

2. Chefchaouen

Kemudian, ada Chefchaouen. Tempat ini dijuluki "Kota Biru" karena hampir seluruh bangunannya dicat dengan warna biru.

Kota yang berada di Pegunungan Rif ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berburu foto. Di sana, kamu juga bisa menikmati suasana kota yang tenang.