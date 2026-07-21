Mengenal Putri Leonor, Calon Ratu Spanyol yang Viral Usai Berfoto dengan Trofi Piala Dunia 2026

PUTRI Leonor kembali menjadi sorotan publik dunia. Hal ini terjadi usai foto dirinya bersama sang adik, Infanta Sofía, memegang trofi Piala Dunia 2026 viral di media sosial.

Potret tersebut bukan sekadar dokumentasi kemenangan Timnas Spanyol. Foto itu juga menjadi replikasi foto ikonik yang pernah diambil 16 tahun sebelumnya, saat keduanya masih anak-anak usai Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010.

Perbandingan dua foto tersebut ramai dibagikan karena memperlihatkan perjalanan waktu sekaligus pergantian generasi, baik di keluarga Kerajaan Spanyol maupun di dunia sepakbola. Jika pada 2010 Leonor masih berusia lima tahun, kini ia tampil sebagai pewaris takhta yang semakin matang dan siap menjalankan tugas kerajaan.

Menarik kini, menilik fakta-fakta menarik soal Putri Leonor. Apalagi, calon Ratu Spanyol ini diketahui sudah disiapkan naik takhta sejak remaja.

Dilansir dari Hello Magazine, berikut 10 sejumlah fakta menarik tentang Putri Leonor:

1. Pewaris Takhta Kerajaan Spanyol

Putri Leonor memiliki nama lengkap Leonor de Todos los Santos de Borbon y Ortiz. Dia lahir di Madrid pada 31 Oktober 2005.

Putri Leonor merupakan putri sulung Raja Felipe VI dan Ratu Letizia. Sejak ayahnya naik takhta pada 2014, ia resmi menjadi pewaris pertama Kerajaan Spanyol dengan gelar Princess of Asturias.

2. Berpotensi Menjadi Ratu Pertama Setelah Lebih dari Seabad

Saat kelak naik takhta, Leonor akan menjadi ratu yang memerintah (queen regnant) pertama di Spanyol setelah lebih dari seabad. Terakhir kali ada ratu yang memerintah di Spanyol adalah Ratu Isabella II pada abad ke-19.

3. Mengucapkan Sumpah Konstitusi di Usia 18 Tahun

Pada ulang tahunnya yang ke-18 tahun 2023, Leonor mengucapkan sumpah setia kepada Konstitusi Spanyol di hadapan parlemen. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan resminya sebagai calon kepala negara.

4. Menjalani Pendidikan Internasional

Leonor menempuh pendidikan International Baccalaureate di UWC Atlantic College, Wales, Inggris. Ia lulus pada 2023 dengan didampingi kedua orang tua dan adiknya.

5. Menjalani Pendidikan Militer

Setelah lulus sekolah, Leonor mengikuti pelatihan militer selama tiga tahun yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. Semua hal ini dilakukan sebagai persiapan menjalankan peran sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata di masa depan.

Pada Januari 2025, Putri Leonor melanjutkan tahun kedua pendidikan militernya dengan mengikuti pelatihan di kapal latih Juan Sebastián de Elcano. Selama beberapa bulan, ia menjalani pelayaran pendidikan bersama para taruna Angkatan Laut Spanyol sebagai bagian dari program pembentukan calon pemimpin sekaligus pewaris takhta.

Pada 1 September 2025, Putri Leonor memulai tahun ketiga sekaligus tahap terakhir pendidikan militernya di General Air and Space Academy di San Javier. Pada tahap ini, ia menjalani pelatihan di bidang kedirgantaraan sebagai bagian dari persiapannya menjadi calon panglima tertinggi angkatan bersenjata sekaligus pewaris takhta Spanyol.