Adu Gaya WAGs Timnas Argentina vs Spanyol Jelang Final Piala Dunia 2026, Pacar Lamine Yamal dengan Istri Lionel Messi

LAGA final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol tidak hanya menyita perhatian karena duel dua kekuatan sepakbola dunia. Laga ini juga membuat para WAGs (Wives and Girlfriends) para pemain ikut menjadi sorotan.

Di kubu Spanyol, perhatian tertuju pada Inés García Santos, yang disebut sebagai kekasih bintang muda Lamine Yamal. Sementara itu, dari Timnas Argentina, sosok Antonela Roccuzzo, istri kapten Lionel Messi, kembali menjadi pusat perhatian berkat penampilannya yang elegan di tribun penonton.

Menjelang partai puncak Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat, pada Senin, 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB, gaya keduanya menjadi perbincangan di media sosial. Meski sama-sama tampil modis, Ines dan Antonela memiliki karakter fashion yang berbeda.

1. Ines García Tampil Simpel dan Kekinian

Ines García dikenal sebagai influencer yang memiliki jutaan pengikut di media sosial. Selama mendukung Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, ia lebih sering mengenakan gaya kasual, seperti perpaduan jeans, kaus, dan sneakers dengan sentuhan aksesori yang minimalis.

Penampilannya yang sederhana namun modern membuat Ines mendapat banyak pujian dari penggemar. Gaya tersebut dinilai mencerminkan karakter generasi muda sekaligus tetap nyaman digunakan saat menyaksikan pertandingan langsung di stadion.