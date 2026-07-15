Fenomena Sepatu Pink di Piala Dunia 2026, Warna Mencolok yang Kuasai Lapangan

PIALA Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antarnegara, tetapi juga tren baru dalam dunia fashion sepakbola. Salah satu fenomena yang paling mencuri perhatian adalah dominasi sepatu bola berwarna pink yang dikenakan banyak pemain sepanjang turnamen.

Jika dahulu sepatu sepakbola identik dengan warna hitam klasik, kini warna-warna berani telah menjadi bagian dari gaya para pemain. Namun, di Piala Dunia 2026, tren tersebut seolah kembali seragam karena banyak bintang sepakbola memilih menggunakan sepatu dengan nuansa merah muda terang.

Pada pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, hampir seluruh pemain di lapangan terlihat mengenakan sepatu pink. Pemandangan tersebut langsung menjadi sorotan karena warna yang biasanya dianggap tidak umum untuk perlengkapan sepakbola justru menjadi pilihan utama di panggung terbesar dunia. Lantas, apa alasannya?

1. Strategi Merek Besar Sepatu Sepakbola

Dilansir dari BBC Internasional, salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah langkah dari tiga raksasa industri olahraga, yaitu Nike, Adidas, dan Puma. Ketiganya merilis koleksi sepatu terbaru dengan desain bernuansa pink untuk menyambut Piala Dunia 2026.

Dengan banyak pemain top dunia yang menjadi bagian dari kampanye merek-merek tersebut, warna pink pun semakin mendominasi pertandingan. Tak ayal, aksi para pemain makin jadi sorotan.

2. Pink Diprediksi Menjadi Warna Tren 2026

Dominasi warna pink juga berkaitan dengan prediksi tren fashion global. Lembaga peramal tren WGSN sebelumnya menyebut Electric Fuchsia sebagai salah satu warna yang akan populer pada musim panas 2026.

Warna tersebut memiliki karakter neon yang berada di antara merah muda dan ungu. Kesan futuristis, energik, dan berani membuatnya dianggap cocok dengan perkembangan desain perlengkapan olahraga modern.

Dalam proses pembuatan produk baru, perusahaan besar biasanya menggunakan prediksi tren warna untuk menentukan desain yang akan diminati konsumen beberapa tahun kemudian.