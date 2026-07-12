5 Tempat Wisata Argentina Wajib Masuk Bucket List, Negara yang Jadi Sorotan Usai Lolos Semifinal Piala Dunia 2026

TIMNAS Argentina kembali menjadi sorotan dunia setelah memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Albiceleste itu melaju ke empat besar usai mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 lewat perpanjangan waktu di babak perempatfinal. Kemenangan itu jaga ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia.

Selain dikenal sebagai negara sepakbola dengan deretan bintang seperti Lionel Messi dan Emiliano Martinez, Argentina juga memiliki pesona wisata yang luar biasa. Negeri di Amerika Selatan ini menawarkan beragam destinasi, mulai dari air terjun megah, gletser raksasa, hingga kota penuh budaya.

Berikut tempat wisata ikonik Argentina yang menarik untuk dikunjungi:

1. Air Terjun Iguazu, Keajaiban Alam di Perbatasan Argentina

Air Terjun Iguazu menjadi salah satu destinasi alam paling terkenal di dunia. Berada di Provinsi Misiones, air terjun ini memiliki ratusan aliran air yang membentang di perbatasan Argentina dan Brasil.

Salah satu bagian paling spektakuler adalah Garganta del Diablo. Kawasan ini punya debit air besar dan suara gemuruh yang mengagumkan.

2. Perito Moreno Glacier, Pesona Es Abadi Patagonia

Kemudian, ada Patagonia. Ini menjadi salah satu simbol keindahan alam Argentina, dan Perito Moreno Glacier adalah daya tarik utamanya.

Gletser raksasa ini menawarkan pemandangan hamparan es biru yang menakjubkan. Wisatawan juga dapat menyaksikan fenomena pecahnya bongkahan es yang jatuh ke danau.