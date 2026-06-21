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Intip 5 Destinasi Wisata Curacao, Negara yang Baru Raih Poin Perdana di Piala Dunia 2026 Usai Imbangi Ekuador

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |11:10 WIB
Intip 5 Destinasi Wisata Curacao, Negara yang Baru Raih Poin Perdana di Piala Dunia 2026 Usai Imbangi Ekuador
Berikut 5 destinasi wisata di Curacao. (Foto: Freepik)
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KEJUTAN datang dari Grup E Piala Dunia 2026. Timnas Curacao sukses mencatat sejarah setelah menahan imbang Ekuador tanpa gol. Hasil tersebut menjadi poin pertama Curacao dalam sejarah keikutsertaannya di ajang Piala Dunia.

Meski sebelumnya sempat kalah telak dari Jerman, perjuangan tim berjuluk "La Familia Azul" itu menuai apresiasi. Di balik kisah heroik di lapangan hijau, Curacao ternyata menyimpan pesona wisata kelas dunia yang masih belum banyak diketahui wisatawan internasional.

Timnas Ekuador vs Timnas Curacao berakhir 0-0 di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)

Terletak di kawasan Karibia selatan, sekitar 65 kilometer dari pesisir Venezuela, Curacao merupakan negara otonom yang berada dalam Kerajaan Belanda. Pulau ini terkenal dengan pantai berair jernih, bangunan kolonial berwarna-warni, serta perpaduan budaya Eropa dan Amerika Latin yang unik.

Berikut 5 Destinasi Wisata Curacao:

1. Willemstad

Willemstad

Destinasi paling terkenal di Curacao adalah Willemstad. Kota ini bahkan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO berkat arsitektur kolonial Belandanya yang khas.

Sepanjang kawasan pelabuhan, wisatawan akan menemukan deretan bangunan berwarna cerah yang mengingatkan pada kota-kota di Belanda, namun dengan sentuhan tropis Karibia. Area Punda dan Otrobanda menjadi lokasi favorit untuk berjalan kaki sambil menikmati suasana kota tua yang fotogenik.

2. Queen Emma Bridge

Queen Emma Bridge

Salah satu ikon Curacao adalah Queen Emma Bridge. Jembatan terapung ini menghubungkan dua kawasan utama Willemstad dan dapat terbuka secara otomatis ketika kapal besar melintas.

Karena bentuknya yang unik, Queen Emma Bridge kerap menjadi lokasi favorit wisatawan. Mereka bisa menikmati pemandangan pelabuhan sekaligus menyaksikan aktivitas maritim yang sibuk.

 

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