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Profil dan Potret Cantik Antonela Roccuzzo, Istri Lionel Messi yang Baru Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |23:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Antonela Roccuzzo, Istri Lionel Messi yang Baru Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026
Antonela Roccuzzo dan Lionel Messi. (Foto: Instagram/@Antonelaroccuzzo)
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NAMA Antonela Roccuzzo selalu menjadi sorotan publik dunia sebagai pendamping setia megabintang sepakbola, Lionel Messi. Di balik popularitas sang suami, Antonela juga dikenal sebagai berpengaruh di media sosial.

Antonela juga dikenal karena kedekatannya dengan ketiga anaknya. Tak lupa, dia juga kerap mencuri perhatian dengan penampilannya yang elegan.

Messi dan Antonela (IG Antonela)

Kini, setelah sang suami, Lionel Messi tampil gemilang di Piala Dunia 2026, Antonela juga turut disorot. Messi diketahui sukses mencetak hattrick alias 3 gol di laga perdana Timnas Argentina melawan Aljazair pada Rabu (17/6/2026) pagi tadi. Menarik kini menilik potret Antonela.

1. Profil Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo

Antonela lahir di Rosario, Argentina, pada 26 Februari 1988. Ia dikenal sebagai model, influencer, dan pebisnis.

Sebelum dikenal luas, Antonela sempat menempuh pendidikan di bidang kedokteran gigi. Dia lalu beralih ke komunikasi sosial sebelum akhirnya fokus pada dunia fashion, bisnis, dan keluarga.

Antonella juga aktif bekerja sama dengan berbagai brand internasional. Dia terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk kampanye bersama UNICEF dan organisasi amal lainnya.

2. Kisah Cinta dengan Lionel Messi

Antonella Roccuzzo @antonelaroccuzzo

Antonela dan Messi sudah saling mengenal sejak kecil karena berasal dari kota yang sama. Hubungan mereka kemudian berkembang hingga resmi menikah pada 30 Juni 2017 dalam sebuah pesta megah di Argentina.

Kini, pasangan ini dikaruniai tiga anak. Messi dan Antonella dikenal sebagai salah satu keluarga paling harmonis di dunia sepakbola.

Selain dikenal sebagai istri Messi, Antonela juga membangun identitasnya sendiri sebagai influencer dengan puluhan juta pengikut di Instagram. Ia sering bekerja sama dengan brand fashion ternama dan tampil di berbagai kampanye global.

Di luar itu, Antonela juga aktif dalam kegiatan sosial dan kerap mendampingi Messi di berbagai turnamen besar, termasuk Piala Dunia. Kala Messi cetak hattrick pagi tadi, Antonella pun turut menyaksikan di bangku suporter bersama ketiga anaknya.

 

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