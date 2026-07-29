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Cerita Haru Parenting Marc Cucurella, Biarkan Rambut Terurai saat Tanding demi Dikenali Putranya yang Autis

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |22:05 WIB
Cerita Haru Parenting Marc Cucurella, Biarkan Rambut Terurai saat Tanding demi Dikenali Putranya yang Autis
Marc Cucurella memiliki anak yang mengidap autisme. (Foto: Instagram/@cucurella3)
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BINTANG Timnas Spanyol, Marc Cucurella, terus curi perhatian. Dia dikenal sebagai salah satu pemain dengan penampilan paling ikonik di dunia sepakbola dengan rambut ikalnya yang lebat dan selalu terurai saat bertanding.

Ternyata, di balik gaya yang jadi ciri khasnya ini, Cucurella punya alasan menyentuh bertanding dengan kondisi rambut dibiarkan terurai. Dia mengaku hal ini dilakukan agar dirinya mudah dikenali oleh anaknya yang mengidap autisme. Dengan gaya ikonik, putranya diharapkan bisa mengenalinya dari kejauhan.

Marc Cucurella

1. Putranya Mengidap Autis

Dilansir dari The Daily Star, rambut ikal Cucurella ternyata menjadi cara agar putra sulungnya, Mateo, yang merupakan anak dengan autisme, dapat lebih mudah mengenali dirinya ketika berada di stadion. Termasuk, saat menyaksikan pertandingan melalui televisi, sang anak diharapkan bisa melihat keberadaan sang ayah lebih jelas.

Cucurella mengakui bahwa ketika mengetahui putranya memiliki autisme, ia dan pasangannya, Claudia Rodriguez, harus mempelajari banyak hal dari awal. Bersama Claudia, Cucurella pun mencari berbagai cara agar bisa memudahkan putranya berkembang.

Cucurella pun turut beberkan tantangan yang dihadapi dalam merawat Mateo. Mereka berusaha mencari kebutuhan sensorik khusus, mencari lingkungan pendidikan yang sesuai, serta menyesuaikan kehidupan keluarga demi kenyamanan sang anak.

"Ketika anak Anda dinyatakan autis, orang tua tidak selalu siap menghadapi hal itu. Kami harus belajar semuanya dari nol," ujar Cucurella, dikutip dari The Daily Star.

 

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