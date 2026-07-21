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Sosok Wellah Hatta, Srikandi Indonesia yang Curi Perhatian di Seremoni FIFA World Cup 2026

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |15:10 WIB
Sosok Wellah Hatta, Srikandi Indonesia yang Curi Perhatian di Seremoni FIFA World Cup 2026
Sosok Wellah Hatta, Srikandi Indonesia yang Curi Perhatian di Seremoni FIFA World Cup 2026 (Foto: Instagram Wellah Hatta)
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JAKARTA – Sosok perempuan Indonesia, Wellah Hatta, menjadi sorotan usai diketahui berperan dalam produksi seremoni Final FIFA World Cup 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Berkarier sebagai Senior Stage Manager, Wellah dipercaya menangani rangkaian upacara bergengsi di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Keterlibatan Wellah terungkap melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam beberapa foto, ia tampak berada di area lapangan mengenakan seragam biru resmi FIFA World Cup 2026 lengkap dengan lanyard dan kartu identitas staf.

"Three ceremonies done back to back. It's been so much fun!" tulis Wellah melalui akun Instagram @wellahhatta, Selasa (21/7/2026).

Momen Berkesan Bersama Tom Cruise

Salah satu pengalaman yang paling membekas bagi Wellah adalah ketika bertemu aktor Hollywood Tom Cruise, yang tampil dalam seremoni penutupan final Piala Dunia 2026.

Momen interaksi keduanya juga sempat terekam dalam unggahan akun resmi FIFA. Wellah mengaku terkesan dengan keramahan bintang film Mission: Impossible tersebut.

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