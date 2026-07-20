Kalung Berlian Ines Garcia Jadi Sorotan di Piala Dunia 2026, Punya Makna Manis untuk Lamine Yamal!

SOSOK Ines Garcia turut ramai diperbincangkan di Piala Dunia 2026. Salah satu sorotan kepada kekasih Lamine Yamal ini tertuju pada kalung berlian yang dikenakannya.

Tak main-main, kalung Ines Garcia ini ternyata punya makna manis. Kalung spesial itu pun turut jadi bentuk dukungan penuh supermodel tersebut untuk kekasih, Lamine Yamal, selama membela Timnas Spanyol.

1. Kalung dengan Inisial "LY"

Dilansir dari Sports Cape Magazine, jelang laga perempatfinal Spanyol melawan Belgia, Ines Garcia mencuri perhatian publik saat hadir di stadion dengan mengenakan 2 kalung berlian kustom yang memiliki makna khusus. Perhiasan tersebut bukan sekadar aksesori fashion, melainkan juga bentuk dukungan untuk perjalanan karier Lamine Yamal.

Kalung pertama yang dikenakan Ines tampak sederhana dengan ukiran huruf "LY". Huruf tersebut diyakini merujuk pada inisial nama Lamine Yamal.

Aksesori tersebut menjadi simbol dukungan personal Ines kepada pemain muda Barcelona tersebut. Lamine Yamal pun berhasil tampil gacor hingga menjadi salah satu talenta paling bersinar di dunia sepakbola.

2. Deretan Angka yang Penuh Makna

Perhatian publik semakin tertuju pada kalung kedua yang menampilkan rangkaian angka 41, 27, 19, dan 10. Meski Ines belum memberikan konfirmasi resmi mengenai arti angka tersebut, para penggemar sepakbola menduga angka-angka itu menggambarkan perjalanan nomor punggung Lamine Yamal sepanjang kariernya.

Angka tersebut diyakini mewakili beberapa fase penting dalam perjalanan sang pemain. Pertama, ada 41 yang merupakan nomor yang dikenakan Lamine saat masih menjadi pemain muda dan memulai karier bersama tim utama Barcelona.

Kedua, ada nomor 27. Ini nomor yang digunakan setelah dirinya mulai mendapatkan tempat di skuad utama Barcelona.

Ketiga, ada 19. Ini nomor yang saat ini dikenakannya bersama tim nasional Spanyol dan Barcelona, termasuk saat tampil di Piala Dunia 2026.

Terakhir, ada nomor 10. Ini merupakan nomor yang identik dengan tim muda Spanyol dan disebut sebagai nomor yang berpotensi dikenakan Lamine di masa depan.