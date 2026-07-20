Potret Gemas Keyne, Adik Lamine Yamal yang Viral di Piala Dunia 2026

NAMA Lamine Yamal menjadi salah satu yang paling bersinar di Piala Dunia 2026. Namun, bukan hanya aksi sang bintang muda Spanyol di atas lapangan yang mencuri perhatian publik.

Sosok adik laki-lakinya, Keyne, justru sukses menjadi viral berkat tingkah lucunya sepanjang turnamen. Potret gemas Keyne pun turut ramai diperbincangkan usia final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan Timnas Spanyol.

1. Jadi Suporter Paling Gemas di Piala Dunia 2026

Keyne yang baru berusia 3 tahun beberapa kali tertangkap kamera saat memberikan dukungan kepada Lamine Yamal di Piala Dunia 2026. Duduk di bangku penonton, ekspresi polos bocah kelahiran September 2022 itu curi perhatian besar.

Apalagi, ada saja tingkah menggemaskan yang dilakukan Keyne. Salah satunya terlihat di momen perayaan juara Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

Usai laga dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina, Keyne terlihat turut turun ke lapangan untuk mengikuti perayaan juara. Aksi menggemaskannya ada saja yang dilakukan, mulai dari berbaring di lapangan hingga bermain bersama pihak keamanan.

Keyne pun langsung menjadi favorit baru para penggemar sepakbola di media sosial. Bahkan, ada yang menjulukinya maskot tak resmi Piala Dunia 2026.

2. Dukungan Keluarga

Sejak babak awal turnamen, Keyne kerap terlihat hadir di stadion bersama keluarga Lamine Yamal. Ia beberapa kali viral karena tingkah spontan, mulai dari meniupkan ciuman ke arah kamera, membuat ekspresi lucu, hingga merayakan gol dengan penuh semangat.

Tak sedikit media internasional yang menjulukinya sebagai "suporter paling menggemaskan" di Piala Dunia 2026. Kehadirannya juga menunjukkan bahwa Lamine Yamal dapat dukungan penuh keluarga di Piala Dunia 2026.