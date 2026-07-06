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Profil dan Potret Cantik Isabel Haugseng Johansen, Pacar Erling Haaland Pahlawan Norwegia Kalahkan Brasil di Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |21:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Isabel Haugseng Johansen, Pacar Erling Haaland Pahlawan Norwegia Kalahkan Brasil di Piala Dunia 2026
Erling Haaland dan Isabel Haugseng Johansen. (Foto: Instagram/@isabellaa)
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PROFIL Isabel Haugseng Johansen menarik diulas. Perempuan cantik ini diketahui merupakan kekasih dari Erling Haaland.

Sosok Erling Haaland sendiri tengah ramai disorot usai jadi pahlawan Timnas Norwegia menyingkirkan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua gol Haaland membawa Norwegia menang 2-1 atas Brasil hingga melanjutkan perjalanan ke perempatfinal.

Erling Haaland dan Isabel Haugseng Johansen

Di tengah kesibukan Haaland membela negara di Piala Dunia 2026, Isabel terlihat memberikan dukungan penuh kepada kekasihnya. Penampilannya di tribun dan unggahan di media sosial membuat banyak penggemar penasaran dengan sosok perempuan yang telah lama mendampingi bomber Manchester City tersebut.

1. Profil Isabel Haugseng Johansen

Isabel Haugseng Johansen merupakan perempuan asal Bryne, Norwegia, kota yang sama dengan tempat Erling Haaland dibesarkan. Keduanya sudah saling mengenal sejak masih kecil.

Isabel Haugseng Johansen

Pasalnya, Haaland dan Isabel sama-sama menimba ilmu di akademi sepak bola Bryne FK. Ya, Isabel memang diketahui juga berprofesi sebagai pemain sepakbola.

Meski telah saling mengenal sejak kecil, hubungan asmara mereka baru terjalin sekitar tahun 2021. Menariknya, Haaland pernah mengungkap bahwa Isabel yang lebih dulu menghubunginya melalui pesan singkat.

Isabel Haugseng Johansen

Sebelum dikenal sebagai pasangan Haaland, Isabel juga pernah bermain sepak bola di level junior bersama Bryne FK. Ia kemudian memutuskan berhenti bermain dan memilih menjalani kehidupan yang lebih privat.

Latar belakang sebagai pesepak bola membuat Isabel memahami dunia yang dijalani Haaland. Sang striker bahkan mengaku hal tersebut menjadi salah satu alasan hubungan mereka berjalan harmonis.

 

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