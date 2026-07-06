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5 Fakta Menarik Pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce, Gaun Dior hingga Acara bak Kerajaan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |15:05 WIB
5 Fakta Menarik Pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce, Gaun Dior hingga Acara bak Kerajaan
Taylor Swift dan Travis Kelce. (Foto: Instagram/@taylorswift)
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FAKTA menarik dari pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce menarik diulas. Pasangan ini menampilkan pernikahan yang supermewah, baik dari gaun hingga acara yang bak kerajaan.

Ya, diketahui pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce akhirnya resmi digelar. Hampir dua tahun sejak pertama kali tampil bersama di hadapan publik, pasangan ini mengikat janji suci dalam sebuah pesta mewah yang dipenuhi selebritas dunia, Jumat 3 Juli 2026.

Paul McCartney Meriahkan Pernikahan Mewah Taylor Swift dan Travis Kelce 

Pesta pernikahan ini pun jadi perhatian publik dunia. Banyak yang terkesima dengan kemegahan pernikahan ini.

Dilansir dari britishvogue, berikut 5 fakta menarik pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce:

1. Taylor Swift Pakai Gaun Dior

Salah satu fakta menarik datang dari gaun yang dikenakan Taylor Swift. Dia memilih gaun couture rancangan Jonathan Anderson untuk Dior sebagai busana pernikahannya.

Taylor Swift melengkapi penampilannya dengan perhiasan Cartier dan sepatu custom Christian Louboutin. Sementara itu, Travis Kelce juga mengenakan busana dari Dior, sehingga keduanya tampil serasi di hari istimewa mereka.

2. Menikah di Madison Square Garden

Kemudian, fakta menarik lainnya datang dari tempat dilangsungkannya acara ini. Taylor Swift dan Travis Kelce yang menikah pada 3 Juli 2026 memilih Madison Square Garden (MSG), New York, Amerika Serikat sebagai lokasi pernikahannya.

Lokasi ini jadi sorotan karena biasanya dipakai untuk konser dan pertandingan olahraga. Namun kali ini, Madison Square Garden disulap menjadi venue pernikahan megah berkapasitas sekitar 22 ribu orang.

Menjelang acara, kawasan sekitar MSG sempat dipenuhi spekulasi setelah muncul laporan mengenai penutupan jalan, pengiriman dekorasi dalam jumlah besar, hingga pembangunan instalasi khusus di dalam arena.

 

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