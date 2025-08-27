Segini Harga Fantastis Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce

JAKARTA – Segini harga fantastis cincin tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce. Taylor Swift resmi dilamar sang kekasih, bintang NFL Travis Kelce. Namun yang jadi sorotan bukan hanya momen manis pertunangan mereka, melainkan cincin mewah yang melingkar di jari pelantun Love Story itu. Harganya benar-benar bikin melongo!

Menurut laporan News.com.au, cincin tunangan Taylor Swift ditaksir bernilai mencapai USD1 juta atau sekitar Rp16 miliar. Cincin tersebut dihiasi berlian tua (old mine cut) seberat 10 karat yang dipasang di emas kuning dengan ukiran detail, menciptakan kesan antik nan elegan.

Talitha Cummins dari The Cut Jewellery menggambarkan cincin itu memiliki kilau berbeda dari potongan berlian modern. “Old mine cuts memiliki faset besar dan gemerlap berbeda dari potongan brilian biasa,” ujarnya. Ia menilai desain cincin Swift begitu

“Berani namun tetap anggun, dihiasi pita detail nan rumit yang pas sekali untuknya.” ungkapnya

Senada, desainer Nick Ireland menuturkan bahwa jika berlian tersebut memiliki kualitas warna dan kejernihan tinggi, nilainya memang bisa mencapai US$1 juta atau setara dengan 16 Miliar. “Harga itu tidak mengejutkan, mengingat status Taylor Swift sebagai superstar dunia,” katanya.

Tak hanya mewah, cincin ini juga dinilai sangat personal. Ajay Anand, CEO Rare Carat, menyebut perhiasan itu “desainnya dianggap tidak kalah istimewa dari apa yang pantas dikenakan seorang superstar sekelas Taylor Swift.” Sementara Laura Taylor dari Lorel Diamonds menilai potongan antiknya memberi nuansa

“Memberikan kesan romantis nan melankolis yang benar-benar cocok dengan ciri khas Taylor.” ungkapnya

Pengumuman yang Bikin Heboh

Taylor dan Travis mengumumkan kabar bahagia ini lewat Instagram bersama dengan caption menggemaskan, “Your English teacher and your gym teacher are getting married.” Dalam hitungan jam, unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari penggemar dengan lebih dari 26 juta likes hanya dalam waktu kurang dari 24 jam.