Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Segini Harga Fantastis Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |21:26 WIB
Segini Harga Fantastis Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce
Segini Harga Fantastis Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Segini harga fantastis cincin tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce. Taylor Swift resmi dilamar sang kekasih, bintang NFL Travis Kelce. Namun yang jadi sorotan bukan hanya momen manis pertunangan mereka, melainkan cincin mewah yang melingkar di jari pelantun Love Story itu. Harganya benar-benar bikin melongo!

Menurut laporan News.com.au, cincin tunangan Taylor Swift ditaksir bernilai mencapai USD1 juta atau sekitar Rp16 miliar. Cincin tersebut dihiasi berlian tua (old mine cut) seberat 10 karat yang dipasang di emas kuning dengan ukiran detail, menciptakan kesan antik nan elegan.

Talitha Cummins dari The Cut Jewellery menggambarkan cincin itu memiliki kilau berbeda dari potongan berlian modern. “Old mine cuts memiliki faset besar dan gemerlap berbeda dari potongan brilian biasa,” ujarnya. Ia menilai desain cincin Swift begitu

“Berani namun tetap anggun, dihiasi pita detail nan rumit yang pas sekali untuknya.” ungkapnya

Senada, desainer Nick Ireland menuturkan bahwa jika berlian tersebut memiliki kualitas warna dan kejernihan tinggi, nilainya memang bisa mencapai US$1 juta atau setara dengan 16 Miliar. “Harga itu tidak mengejutkan, mengingat status Taylor Swift sebagai superstar dunia,” katanya.

Tak hanya mewah, cincin ini juga dinilai sangat personal. Ajay Anand, CEO Rare Carat, menyebut perhiasan itu “desainnya dianggap tidak kalah istimewa dari apa yang pantas dikenakan seorang superstar sekelas Taylor Swift.” Sementara Laura Taylor dari Lorel Diamonds menilai potongan antiknya memberi nuansa

“Memberikan kesan romantis nan melankolis yang benar-benar cocok dengan ciri khas Taylor.” ungkapnya

Pengumuman yang Bikin Heboh

Taylor dan Travis mengumumkan kabar bahagia ini lewat Instagram bersama dengan caption menggemaskan, “Your English teacher and your gym teacher are getting married.” Dalam hitungan jam, unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari penggemar dengan lebih dari 26 juta likes hanya dalam waktu kurang dari 24 jam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/205/3061980/taylor_swift-ISpH_large.jpg
Daftar Pemenang MTV Video Music Awards 2024, Taylor Swift Bawa Pulang 7 Piala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3011000/taylor-swift-tampil-dengan-gaun-berhiaskan-putih-berhiaskan-tulisan-tangan-rCV5Su1woQ.jpg
Taylor Swift Tampil dengan Gaun Berhiaskan Putih Berhiaskan Tulisan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/194/2981374/deretan-outfit-keren-artis-indonesia-yang-nonton-taylor-swift-di-singapura-XBwrLPzoqe.jpg
Deretan Outfit Keren Artis Indonesia yang Nonton Taylor Swift di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/612/2969094/tampil-cantik-taylor-swift-di-super-bowl-pakai-korset-cropped-GM3REVZzTz.jpg
Tampil Cantik Taylor Swift di Super Bowl, Pakai Korset Cropped
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965762/potret-glamor-taylor-swift-di-grammy-awards-2024-choker-dramatis-bertabur-berlian-300-karat-VZYE5Qbjmz.jpg
Potret Glamor Taylor Swift di Grammy Awards 2024, Choker Dramatis Bertabur Berlian 300 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/194/2951347/potret-taylor-swift-di-red-carpet-golden-globes-2024-pakai-gaun-hijau-metalik-QG01H1iTeP.jpg
Potret Taylor Swift di Red Carpet Golden Globes 2024, Pakai Gaun Hijau Metalik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement