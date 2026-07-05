Taylor Swift Pakai Gaun Dior Haute Couture di Pernikahannya dengan Travis Kelce

JAKARTA - Taylor Swift resmi mengakhiri masa lajangnya setelah menikah dengan bintang NFL, Travis Kelce, dalam sebuah upacara megah yang digelar di Madison Square Garden, New York City, pada Jumat (3/7/2026). Momen bahagia pasangan tersebut semakin mencuri perhatian karena keduanya kompak mengenakan busana rancangan Christian Dior Haute Couture.

Melansir laman Page Six, perwakilan Taylor Swift mengonfirmasi bahwa gaun pengantin sang penyanyi dan setelan Travis Kelce dirancang langsung oleh Direktur Kreatif Dior, Jonathan Anderson. Busana tersebut dibuat secara eksklusif di atelier Dior yang berlokasi di 30 Avenue Montaigne, Paris, melalui kolaborasi khusus bersama pasangan pengantin.

Gaun yang dikenakan Taylor menjadi karya couture pertama Jonathan Anderson untuk pernikahan seorang selebritas papan atas. Hingga kini, Dior masih merahasiakan detail serta foto resmi gaun tersebut.

Penampilan Taylor semakin sempurna dengan sepatu custom Christian Louboutin dan perhiasan Cartier. Ia juga mengenakan cincin pertunangan berlian antik yang dirancang khusus oleh Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry bersama Travis Kelce.

Pernikahan pasangan ini dihadiri sekitar 1.000 tamu yang terdiri dari keluarga, sahabat, hingga sejumlah selebritas ternama. Berbeda dari tradisi pada umumnya, mereka tidak menunjuk bridesmaid maupun groomsmen.

Sebagai gantinya, Austin Swift dipercaya menjadi pendamping sang kakak, sementara Jason Kelce mendampingi adiknya sebagai best man. Aktor Adam Sandler turut menjadi pemimpin jalannya prosesi pernikahan.