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HOME WOMEN LIFE

Tren Longevity Makin Populer, Pola Makan Jadi Kunci Hidup Sehat dan Panjang

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |09:10 WIB
Tren Longevity Makin Populer, Pola Makan Jadi Kunci Hidup Sehat dan Panjang
Tren longevity atau gaya hidup yang berfokus pada hidup lebih sehat dan berumur panjang mulai mendapat perhatian di Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Tren longevity atau gaya hidup yang berfokus pada hidup lebih sehat dan berumur panjang mulai mendapat perhatian di Indonesia. Konsep ini tidak hanya menekankan pengobatan saat sakit, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan sehat sejak dini, salah satunya melalui pola makan.

Pendiri Borderless Healthcare Group, Dr. Wei Siang Yu, mengatakan masih banyak kebiasaan hidup yang kurang sehat di masyarakat Indonesia, terutama terkait pola konsumsi makanan.

Menurutnya, masyarakat Indonesia masih gemar mengonsumsi makanan tinggi lemak, seperti gorengan. Selain itu, kesadaran untuk menjaga kesehatan organ tubuh melalui asupan makanan bergizi juga dinilai masih rendah.

"Jadi, bagaimana mereka melindungi tubuh mereka, terutama organ-organ tubuh, mungkin orang Indonesia belum begitu mengetahuinya. Dari sisi makanan, misalnya, masih banyak yang mengonsumsi gorengan. Terkadang gaya hidupnya juga sedikit berbeda," kata Dr. Wei saat ditemui di Jakarta Selatan.

Karena itu, ia menilai tren gaya hidup sehat yang mulai berkembang di Indonesia perlu diperkuat dengan penerapan mindset longevity, yaitu pola pikir untuk menjaga kesehatan agar dapat hidup lebih lama dan tetap berkualitas.

      
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