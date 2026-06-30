Wellness in Motion: Menyambut International Yoga Day dengan Semangat Hidup Sehat di ARYADUTA Menteng

JAKARTA - Dalam rangka menyambut International Yoga Day yang diperingati setiap bulan Juni, ARYADUTA Menteng menghadirkan Wellness in Motion, sebuah kegiatan yoga yang mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui keseimbangan antara tubuh dan pikiran.

Yoga dikenal sebagai olahraga yang memberikan manfaat menyeluruh, mulai dari meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot, memperbaiki postur tubuh, hingga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Melalui perpaduan gerakan, teknik pernapasan, dan meditasi, yoga menjadi salah satu aktivitas yang efektif untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus memberikan ketenangan mental di tengah kesibukan sehari-hari.

Semangat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Wellness in Motion bersama Askarina Ticoalu pada Sabtu, 27 Juni 2026, di Pool Terrace Garden, Lantai 3, ARYADUTA Menteng. Acara ini diikuti oleh lebih dari 40 peserta yang didominasi para ibu. Mereka mengikuti setiap rangkaian gerakan yoga dengan antusias dalam suasana yang asri dan menenangkan.

Sebelum sesi yoga dimulai, seluruh peserta disambut dengan minuman kesehatan dari AKAR, varian Bunga Telang, yang kaya akan antioksidan. Minuman herbal ini dikenal memiliki berbagai manfaat, seperti membantu menjaga kesehatan otak, menyehatkan kulit, serta melancarkan sistem pencernaan, sehingga menjadi pelengkap yang tepat untuk mengawali aktivitas pagi dengan penuh energi.

Tak hanya berolahraga, para peserta juga mendapatkan wawasan mengenai kesehatan dan kecantikan melalui sesi edukatif bersama Farla Aesthetic Clinic Jakarta. Sesi ini dikemas secara interaktif melalui tanya jawab seputar kesehatan sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkonsultasi langsung mengenai berbagai isu kesehatan dan perawatan diri. Rangkaian acara ini menjadi bukti bahwa gaya hidup sehat tidak hanya dimulai dari aktivitas fisik, tetapi juga dari pengetahuan yang tepat untuk merawat tubuh secara menyeluruh.

Kegiatan Wellness in Motion terselenggara berkat kolaborasi antara ARYADUTA Menteng, OKEZONE Women, dan V Radio yang bersama-sama menghadirkan pengalaman wellness yang inspiratif. Melalui kegiatan ini, ARYADUTA Menteng berharap dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan pengalaman yang bermakna melalui berbagai program yang mengedepankan kesehatan dan kualitas hidup.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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