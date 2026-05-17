Heboh Jokowi Olahraga Yoga, Ini Manfaatnya untuk Kesehatan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mencuri perhatian usai mengikuti yoga bersama warga di Surakarta pada Minggu pagi. Setelah jogging di kawasan Manahan, Jokowi tampak santai bergabung dengan komunitas yoga di depan kediamannya. Momen sederhana ini pun langsung menarik perhatian warga yang ikut berolahraga bersama.
Kira-kira apa saja manfaat yoga untuk kesehatan tubuh? Simak ulasannya berikut ini.
Manfaat Yoga untuk Kesehatan
- Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan
Berbagai pose peregangan membantu mengendurkan otot yang kaku, melenturkan ligamen, dan melatih keseimbangan tubuh.
- Meningkatkan kekuatan otot
Gerakan menahan berat badan sendiri saat ber-yoga berfungsi melatih massa dan kekuatan otot.
- Menjaga kesehatan jantung
Latihan yoga tertentu dapat melancarkan peredaran darah, menjaga tekanan darah, dan mendukung kebugaran kardiovaskular.
- Meringankan nyeri
Yoga terbukti efektif membantu mengurangi keluhan sakit punggung dan nyeri sendi.