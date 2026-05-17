Heboh Jokowi Olahraga Yoga, Ini Manfaatnya untuk Kesehatan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mencuri perhatian usai mengikuti yoga bersama warga di Surakarta pada Minggu pagi. Setelah jogging di kawasan Manahan, Jokowi tampak santai bergabung dengan komunitas yoga di depan kediamannya. Momen sederhana ini pun langsung menarik perhatian warga yang ikut berolahraga bersama.

Kira-kira apa saja manfaat yoga untuk kesehatan tubuh? Simak ulasannya berikut ini.

Manfaat Yoga untuk Kesehatan

Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan

Berbagai pose peregangan membantu mengendurkan otot yang kaku, melenturkan ligamen, dan melatih keseimbangan tubuh.

Meningkatkan kekuatan otot

Gerakan menahan berat badan sendiri saat ber-yoga berfungsi melatih massa dan kekuatan otot.

Menjaga kesehatan jantung

Latihan yoga tertentu dapat melancarkan peredaran darah, menjaga tekanan darah, dan mendukung kebugaran kardiovaskular.