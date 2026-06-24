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Yoga Bukan Cuma Kelenturan, Ini 5 Manfaatnya untuk Tubuh dan Mental

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |20:05 WIB
Yoga Bukan Cuma Kelenturan, Ini 5 Manfaatnya untuk Tubuh dan Mental
Yoga bukan cuma soal kelenturan. (Foto: Freepik)
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YOGA selama ini sering dikaitkan dengan gerakan peregangan yang membantu tubuh menjadi lebih lentur. Namun, manfaat yoga ternyata jauh lebih luas daripada sekadar meningkatkan fleksibilitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa yoga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik maupun mental. Hal ini bisa terjadi jika dilakukan secara rutin.

Aktivitas yoga

Yoga sendiri merupakan praktik kuno yang berasal dari India dan menggabungkan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta meditasi. Kombinasi ketiga aspek tersebut membuat yoga menjadi salah satu aktivitas yang mampu menyeimbangkan kesehatan tubuh dan pikiran.

Dilansir dari Healthy Health, Rabu (24/6/2026), berikut 5 manfaat yoga untuk tubuh dan mental:

1. Meningkatkan Fleksibilitas dan Keseimbangan

Salah satu manfaat yoga yang paling dikenal adalah membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Berbagai gerakan peregangan dalam yoga dapat membantu otot dan sendi menjadi lebih lentur.

Selain itu, latihan yoga juga melatih keseimbangan tubuh. Alhasil, yoga dapat mengurangi risiko cedera dan jatuh, terutama pada orang lanjut usia.

2. Membantu Mengurangi Stres

Di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, yoga dapat menjadi cara efektif untuk mengelola stres. Teknik pernapasan dan meditasi yang menjadi bagian dari yoga membantu menenangkan sistem saraf serta menurunkan ketegangan fisik dan mental.

Banyak praktisi yoga melaporkan merasa lebih rileks dan fokus setelah berlatih. Jadi, kamu bisa mencobanya di tengah kepenatan berkegiatan setiap harinya.

 

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