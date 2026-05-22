Cowok Jangan Gengsi! Pilates dan Yoga Bukan Cuma Buat Perempuan

MASIH banyak laki-laki yang merasa yoga atau pilates bukan olahraga untuk mereka. Alasannya macam-macam, mulai dari gengsi, takut dianggap kurang maskulin, sampai merasa latihan seperti gym atau olahraga berat sudah cukup.

Padahal, yoga dan pilates justru bisa jadi pelengkap penting untuk menjaga performa tubuh tetap optimal. Karena itu, olahraga ini juga penting diikuti.

1. Pilates Bukan Hanya untuk Perempuan

Banyak orang belum sadar kalau fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot inti punya peran besar dalam aktivitas fisik sehari-hari maupun olahraga lain seperti lari, bersepeda, futsal, hingga gym. Di sinilah, yoga dan pilates memberikan manfaat yang sering diremehkan.

Pilates Instructor Ramon Tanque, yakni Mellyana Rompies B.Eng, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone, memaparkan pentingnya turut memasukkan olahraga pilates dalam program olahraga para pria. Sebab, ada sederet manfaat yang bisa dirasakan nantinya.

“Jangan ego, karena pilates itu penting banget buat kalian. Mau olahraga apa pun, lari, sepedaan, atau yang lain, akan lebih baik kalau yoga atau pilates juga dimasukkan ke program latihan,” ujar Mellyana dalam program Morning Zone.