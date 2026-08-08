Mewah, Pacar Pratama Arhan Inka Andesta Tampil Manis nan Stylish Pakai Bando Rp10 Juta

SELEBGRAM sekaligus kekasih Pratama Arhan, Inka Andesta, tampil stylish dan juga mewah. Dia kedapatan mengenakan aksesori berupa bando dari rumah mode Louis Vuitton.

Penampilan Inka sontak langsung jadi sorotan. Apalagi diketahui, bando yang dipakai Inka dibanderol Rp10 juta.

1. Tampil Manis dengan Bando

Dilansir dari akun Instagram @pratamaarhan_wearing, Inka terlihat memakai LV Outline Headband. Aksesori rambut itu punya desain simpel yang tetap menghadirkan kesan elegan.

LV Outline Headband memiliki ciri khas Monogram coated canvas pada bagian luar dan dilengkapi lapisan kulit berwarna hitam di bagian dalam. Louis Vuitton menyebut desain ergonomis pada headband ini membuatnya nyaman digunakan sekaligus membantu menjaga rambut tetap rapi.

Aksesori tersebut juga dilengkapi signature Louis Vuitton dengan teknik hot-stamping di bagian dalam. Dengan desain yang tidak terlalu mencolok, headband ini dapat menjadi pelengkap untuk berbagai gaya busana.