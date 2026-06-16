Momen Kontras Pratama Arhan Gandeng Inka, tapi Azizah Salsha Sendirian di Resepsi Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Pratama Arhan gandeng Inka, sementara Azizah Salsha sendiri di resepsi Justin Hubner dan Jennifer Coppen. (Foto: Instagram)

MOMEN kontras terjadi di resepsi Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Pesepakbola Indonesia, Pratama Arhan, yang merupakan teman dari Justin Hubner selaku sesama pemain Timnas Indonesia hadir bersama gandengan barunya, Inka Andestha.

Di sisi lain, Jennifer dan Justin ternyata juga turut mengundang Azizah Salsha yang diketahui merupakan mantan istri Pratama Arhan. Menariknya, Azizah datang sendirian tanpa gandengan baru.

1. Pratama Arhan Gandeng Inka

Arhan Pratama tampak hadir bersama perempuan yang disebut-sebut sebagai kekasih barunya, Inka. Dalam unggahan story Instagram, Arhan tampak tampil berfoto bersama dengan Inka dan kedua pengantin.

Arhan tampil mengenakan setelan jas hitam dan berpose bersama Jennifer Coppen, Justin Hubner, serta Inka. Momen tersebut langsung menjadi perbincangan warganet lantaran kali pertamanya menghadiri acara besar dan terbuka ke publik soal hubungan mereka.

Arhan dan Inka tampak hadir di acara resepsi pernikahan Jennifer dan Justin Hubner yang digelar di area outdoor. Keduanya tampil memesona.