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Unik! Dekorasi Resepsi Jennifer Coppen dan Justin Hubner Usung Tema Kartu Remi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |18:05 WIB
Unik! Dekorasi Resepsi Jennifer Coppen dan Justin Hubner Usung Tema Kartu Remi
Dekorasi Resepsi Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Resepsi pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner sukses mencuri perhatian publik. Acara yang digelar pada Minggu (14/6/2026) dengan konsep internasional itu, membuat netizen salah fokus.

Pasalnya, konsep dekorasi yang diusung terbilang tak biasa untuk pesta pernikahan artis Indonesia. Jika kebanyakan pasangan memilih nuansa putih, atau warna-warna netral yang identik dengan pernikahan, Jennifer dan Justin justru tampil berani dengan mengusung dominasi warna merah marun.

Menariknya, warna merah marun ini dipadukan dengan konsep kartu remi. Dari postingan yang beredar di media sosial, sejak area penyambutan tamu, tema tersebut sudah terlihat jelas. 

Dekorasi dihiasi instalasi bunga merah dalam jumlah besar yang menjuntai di salah satu sisi backdrop. Di tengah area, berdiri dua kartu remi berukuran raksasa bergambar simbol remi dengan inisial J yang melambangkan nama kedua pengantin.

Area resepsi utama juga dipenuhi nuansa serba merah marun. Langit-langit venue dipenuhi kain drapery merah yang menjuntai, dipadukan dengan lampu gantung kristal mewah serta ratusan lampu kecil yang menciptakan suasana hangat dan romantis.

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