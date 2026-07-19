Jelang Ulang Tahun, Jennifer Coppen Dapat Cincin Berlian dari Sang Suami Senilai Rp766 Juta

Jennifer Coppen memamerkan hadiah ulang tahun lebih awal dari sang suami, Justin Hubner. (Foto: dok Instagram/jenniferhubner)

JAKARTA - Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan. Kali ini ia memamerkan hadiah ulang tahun lebih awal dari sang suami, Justin Hubner.

Diketahui, Jennifer mendapat sebuah cincin berlian mewah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Melalui Instagram Story pribadinya, Jennifer membagikan potret tangannya yang telah dihiasi cincin berlian berukuran besar.

Sambil memperlihatkan hadiah tersebut, dia menuliskan permintaan manis kepada Justin.

“Next request penuhin semua jariku dengan berlian ya sayank @justinhubner5,” tulis Jennifer.

Unggahan itu pun langsung ramai dibicarakan warganet. Bahkan banyak juga yang penasaran dengan harga cincin berlian Jennifer.