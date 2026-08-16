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Potret Artis Usia 40 Tahunan, Outfit nya Bikin Kelihatan Muda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |15:05 WIB
Potret Artis Usia 40 Tahunan, Outfit nya Bikin Kelihatan Muda
Outfit Luna Maya. (Foto: dok Instagram/lunamaya)
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JAKARTA - Beberapa artis yang menginjak usia 40 tahunan tampil lebih muda dari umurnya. Gaya berpakaian mereka menampilkan kesan yang fresh dan kekinian.

Meski begitu, para artis ini tampak cocok memakai outfit gaya gen z. Nah, siapa saja kah mereka? Yuk intip gayanya!

1. Dian Sastro

Outfit Dian Sastro
Dian Sastro. (Foto: dok Instagram/therealdisastr)

Artis sekaligus dosen ini sering tampil bergaya anak muda. Outfitnya yang simple bahkan tampak cocok saat dikenakannya. Saat main ke kampusnya di Fakultas Ilmu Budaya UI, Dian tampak mengenakan kaus hitam dan celana jeans. Tak lupa pakai sepatu kets yang membuatnya terlihat lebih santai. Masih cocok jadi anak kuliahan!

2. Luna Maya

Di usianya yang sudah kepala 4, istri Maxime Bouttier ini sering pakai outfit yang menampilkan dirinya masih seperti usia 20-an. Dengan makeup natural, Luna Maya mengenakan tank top putih dan rok stripes dipadukan dengan sepatu Nike Air Rift Polkadot berwarna hitam putih. Tak lupa, ia juga pakai sling bag hitam yang menambah kesan kasual.

3. Nana Mirdad

Outfit Nana Mirdad
Nana Mirdad. (Foto: dok Instagram/nanamirdad_)

Nana Mirdad jadi salah satu artis yang awet muda. Dia menjalani gaya hidup sehat bersama keluarganya sejak lama. Tak hanya wajahnya yang masih terlihat muda, gaya outfitnya pun juga tampil catchy.

Ia mengenakan tank top hitam dipadukan dengan ripped jeans dan sepatu boots hitam. Sebuah cardigan stripes black and white disematkan di bahunya, persis gaya anak muda tahun 90-an. Namun, gaya tersebut tak pernah lekang oleh zaman. Apalagi paduan ripped jeans dengan tank top yang simple bikin penampilan tampak simple, tapi tetap modis.

4. Andien

Outfit Andien
Andien. (Foto: Instagram/andien)

Penyanyi jazz dengan tubuh mungil ini kerap mengenakan outfit yang membuatnya tampil bak anak muda. Andien seolah tak pernah menua dengan style-nya yang selalu fresh dan ceria.

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