HOME WOMEN FASHION

Tasya Farasya Tenteng Tas Hermes Seharga Rp2,9 Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |09:41 WIB
Tasya Farasya Tenteng Tas Hermes Seharga Rp2,9 Miliar
Tasya Farasya Tenteng Tas Hermes Seharga Rp2,9 Miliar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Momen sidang perceraian influencer, Tasya Farasya masih jadi perbincangan netizen. Tasya menjadi sorotan saat menghadiri sidang perceraiannya bersama sang suami, Ahmad Assegaf dengan outfit yang harganya selangit.

Sidang cerai Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf ini digelar pada 24 September 2025. Mereka kompak hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani sidang tersebut.

Dalam prosesi sidang itu, Tasya mengenakan busana serba kuning dengan blazer dan celana panjang. Ibu dua anak ini juga menenteng tas mewah yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Tak tanggung-tanggung, busana tersebut merupakan keluaran brand ternama.

Dari akun Instagram, @whattasyafarasyawear, wanita berdarah Timur Tengah ini mengenakan stelan blazer bernuansa kuning dari keluaran brand, Ganni. Outfit tersebut memberikan kesan cerah dan lembut pada tampilan Tasya.

Pemilihan warna kuning ini juga bukan tanpa alasan. Tasya mengaku ingin menutup kisahnya dengan Ahmad dengan busana kuning, mengingat dirinya juga menggunakan warna yang sama untuk baju pernikahannya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
