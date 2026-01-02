Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Tasya Farasya Umroh Pakai Cadar Hitam, Netizen: Cakep Banget!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |07:40 WIB
Potret Tasya Farasya Umroh Pakai Cadar Hitam, Netizen: Cakep Banget!
Potret Tasya Farasya Umroh Pakai Cadar Hitam, Netizen: Cakep Banget! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Beauty influencer Tasya Farasya tengah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Momen tersebut dibagikan langsung oleh Tasya melalui akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, dan langsung menyita perhatian publik.

Dalam sejumlah unggahan, Tasya terlihat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia tampil anggun mengenakan busana muslim bernuansa netral, termasuk cadar hitam yang membuat penampilannya terlihat sederhana namun memukau.

Berbeda dari citranya sebagai beauty influencer dengan riasan glamor, kali ini Tasya tampil dengan makeup minimalis dan flawless. Aura tenang dan khusyuk terpancar dari setiap foto yang dibagikan.

Unggahan tersebut pun dibanjiri komentar positif dari warganet. Banyak yang memuji kecantikan alami Tasya serta menyebut penampilannya terlihat semakin bersinar.

“Gini kali ya penampakan bidadari surga,” tulis akun tiqasya.
“Masyaallah cantik banget sempurna,” komentar akun zirlyyusriani.
“Cakep banget pakai hijab,” tulis akun nonelissa_.

Tak hanya pujian, warganet juga ramai mendoakan kelancaran ibadah umrah Tasya. Sejumlah komentar turut berisi doa dan harapan agar Tasya suatu hari memantapkan hati untuk berhijab.

