HOME WOMEN BEAUTY

4 Potret Tasya Farasya Buat Tren Make Up Cleopatra, Netizen: Rapih Banget Dandannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |16:15 WIB
4 Potret Tasya Farasya Buat Tren Make Up Cleopatra, Netizen: Rapih Banget Dandannya
4 Potret Tasya Farasya Buat Tren Make Up Cleopatra, Netizen: Rapih Banget Dandannya (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Beauty influencer, Tasya Farasya ikut tren make up ala Cleopatra yang tengah digandrungi banyak netizen. Sejumlah influencer global juga ramai-ramai melakukan transformasi totalitas mereka menjadi ratu Mesir Kuno ini.

Dari postingan Instagram-nya @tasyafarasya, wanita berdarah Timur Tengah itu begitu elegan dan memukau saat bertransformasi menjadi ratu Cleopatra yang kecantikannya tak lekang oleh waktu.

“Cleopatra lunas yah, next Thai make up coming soon,” tulis Tasya, dikutip Jumat, (4/7/2025).

Tasya Farasya

Tasya begitu totalitas membuat make up look menyerupai Cleopatra ini. Ia bahkan merubah penampilannya dengan busana mirip sang ratu.

Penasaran, seperti apa potret Tasya Farasya yang tampil memukau saat ikut tren make up Cleopatra? Yuk intip posenya!
 


1. Gaya Make Up Totalitas



Tasya Farasya tak tanggung-tanggung saat ikut tren make up Cleopatra ini. Berbekal wajah cantik alaminya khas wanita Timur Tengah, Tasya membuat make up look tersebut terlihat bold dan detail.

Ia memadukan warna smokey untuk riasan mata khas ratu Cleopatra. Nuansa warna cokelat yang hangat juga menyatu dengan tema make up tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
