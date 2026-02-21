Tasya Farasya Disebut Bongkar Trik Marketing Kreator TikTok, Tuai Pro Kontra

JAKARTA - Beauty vlogger Tasya Farasya tengah ramai menjadi pusat perhatian netizen. Influencer berdarah Timur Tengah itu baru-baru ini membongkar perihal trik marketing dari seorang konten kreator di TikTok yang kerap menanyakan spill skincare di kalangan selebritas.

Dalam akun Threads-nya, Tasya mengungkap dirinya hampir dibayar untuk membuat konten spill skincare yang ditanyakan TikToker @quezelyhere. Ia mengatakan konten menghampiri artis di area publik dan meminta spill skincare hanyalah konten settingan belaka.

“Gue pernah ditawarin dibayar buat ‘halo kakak kakak kakak boleh spill skinkernya kak’, gue tolak cetasss,” tulis Tasya, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Seperti diketahui, konten spill skincare di TikTok begitu ramai dan viral, ditonton jutaan orang. Konten ini menampilkan seorang kreator wanita yang akan melontarkan pertanyaan seputar skincare kepada selebritas yang ia temui.

Namun, isi konten tersebut justru diduga hanya settingan dan para selebritas tersebut dibayar untuk mempromosikan produk kecantikan tertentu.