Kenali Jenis Tuberkulosis dan Cara Mencegahnya, Kasusnya Lagi Tinggi di Malaysia

JAKARTA - Malaysia menghadapi lonjakan kasus tuberkulosis (TB), di mana lebih dari 2.500 kasus ditemukan pada awal Februari 2026. Adapun Johor menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Untuk itu, para ahli kesehatan di Malaysia menyarankan agar masyarakat dan wisatawan, terutama yang bepergian selama musim liburan Imlek, menggunakan masker saat berada di tempat umum. Bahkan bila perlu, mereka dianjurkan mengunjungi fasilitas medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, demam, atau penurunan berat badan.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru dan sistem pernapasan jika tidak ditangani dengan tepat. TB menular melalui udara ketika seseorang dengan TB aktif di paru-paru batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi.

Droplet kecil yang dilepaskan dan mengandung bakteri kemudian dapat terhirup oleh orang lain dan menyebabkan infeksi. Penularan terjadi terutama melalui udara saat berbincang atau batuk dalam jarak dekat dengan penderita TB aktif.

Ada dua kondisi tuberkulosis, yaitu laten dan aktif. Apa bedanya?

TB laten adalah kondisi di mana seseorang telah terinfeksi bakteri TB, tetapi tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. Bakterinya berada dalam tubuh, tetapi tidak aktif menyerang.