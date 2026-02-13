Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Jenis Tuberkulosis dan Cara Mencegahnya, Kasusnya Lagi Tinggi di Malaysia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |10:26 WIB
Kenali Jenis Tuberkulosis dan Cara Mencegahnya, Kasusnya Lagi Tinggi di Malaysia
Kenali Jenis Tuberkulosis dan Cara Mencegahnya, Kasusnya Lagi Tinggi di Malaysia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Malaysia menghadapi lonjakan kasus tuberkulosis (TB), di mana lebih dari 2.500 kasus ditemukan pada awal Februari 2026. Adapun Johor menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Untuk itu, para ahli kesehatan di Malaysia menyarankan agar masyarakat dan wisatawan, terutama yang bepergian selama musim liburan Imlek, menggunakan masker saat berada di tempat umum. Bahkan bila perlu, mereka dianjurkan mengunjungi fasilitas medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, demam, atau penurunan berat badan.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru dan sistem pernapasan jika tidak ditangani dengan tepat. TB menular melalui udara ketika seseorang dengan TB aktif di paru-paru batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi.

Droplet kecil yang dilepaskan dan mengandung bakteri kemudian dapat terhirup oleh orang lain dan menyebabkan infeksi. Penularan terjadi terutama melalui udara saat berbincang atau batuk dalam jarak dekat dengan penderita TB aktif.

Ada dua kondisi tuberkulosis, yaitu laten dan aktif. Apa bedanya?

TB laten adalah kondisi di mana seseorang telah terinfeksi bakteri TB, tetapi tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. Bakterinya berada dalam tubuh, tetapi tidak aktif menyerang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyakit TBC TBC Tuberkulosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/25/3201383/tbc-4qOs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014290/angka-kematian-tuberkulosis-india-menurun-ini-hal-yang-wajib-dipelajari-indonesia-ZMnwIM9Ij4.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989192/pengobatan-tb-kini-bisa-lebih-cepat-cukup-dilakukan-selama-4-bulan-8dsj4gGJt9.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988446/kasus-tuberkulosis-di-indonesia-meningkat-77-persen-ini-langkah-kemenkes-FplMmu8J6J.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988422/usaid-berikan-obat-terapi-pencegahan-tuberkulosis-untuk-indonesia-gelontorkan-dana-hingga-rp24-miliar-NacXIc3TCY.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987603/ahli-kesehatan-ungkap-pentingnya-vaksinasi-tb-baru-mampu-mempercepat-pengobatan-sbkuMjA9sr.jpg
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement