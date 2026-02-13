Malaysia Catat 2.500 Kasus TBC Awal Februari, Wisatawan Diimbau Pakai Masker

JAKARTA – Malaysia melaporkan 10 klaster baru tuberkulosis (TBC) hingga 7 Februari 2026. Otoritas kesehatan setempat mengimbau masyarakat, termasuk wisatawan, untuk mengenakan masker saat bepergian guna mencegah penyebaran penyakit.

Pada 10 Februari, Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, mengungkapkan terdapat 37 kasus TBC yang terdeteksi di Kota Tinggi, Johor. Klaster tersebut melibatkan enam siswa, tiga di antaranya telah dinyatakan pulih, menurut keterangan pejabat setempat pada 12 Februari.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.571 kasus TBC dilaporkan di Malaysia sepanjang 1 Januari hingga 7 Februari 2026, berdasarkan laporan media lokal Malay Mail.

Lonjakan kasus ini terjadi menjelang perayaan Tahun Baru Imlek dan Ramadan, periode di mana mobilitas masyarakat meningkat, termasuk perjalanan lintas negara.

Situasi di Singapura

Melansir Straitstimes, Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Singapura yang dirilis Maret 2025 mencatat 1.156 kasus baru TBC aktif sepanjang 2024, dengan tingkat kejadian 27,6 kasus per 100.000 penduduk.