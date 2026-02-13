Heboh Perang KNetz dan SEAblings, Nama RM BTS hingga Baskara Mahendra Terseret

JAKARTA - Media sosial tengah dihebohkan dengan perseteruan antara netizen Korea alias K-Netz dengan warganet Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perseteruan ini terjadi usai netizen Korea disebut melakukan rasisme pada warganet Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya.



Momen perseteruan itu terlihat di media sosial X, di mana banyak K-Netz dan SEAblings, sebutan netizen Asia Tenggara saling melayangkan hujatan. Bahkan, sejumlah artis Korea hingga Indonesia juga ikut terseret dan menjadi korban rasisme yang tengah ramai di media sosial.



Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Knetz dan netizen Indonesia beberapa kali mencuat dan menjadi perbincangan luas. Perseteruan ini umumnya bermula dari komentar di forum komunitas Korea yang kemudian diterjemahkan dan viral di Indonesia.



Aksi saling serang di kolom komentar, hingga perang tagar pun tak terhindarkan. Meski sering kali melibatkan hanya sebagian kecil pengguna internet, konflik tersebut mampu menciptakan kesan seolah terjadi ketegangan besar antara dua komunitas digital dari negara berbeda.



Kronologi Aksi Saling Serang KNetz dan Netizen Indonesia



Menurut pantauan iNews Media Group, aksi saling serang KNetz dan netizen Indonesia bermula dari media sosial X. Hal ini bermula saat KNetz menyandingkan foto masyarakat Asia Tenggara dengan hewan primata.



Aksi KNetz tersebut pun mengundang amarah banyak warganet Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Banyak netizen SEAblings balik menyerang KNetz imbas cacian dan perilaku rasisme tersebut.



Mereka pun murka hingga memicu ‘perang’ di media sosial. Banyak cuitan saling menghina fisik akibat perilaku rasisme ini dan memancing emosi sejumlah netizen Asia Tenggara lainnya.



Artis Ikut Terseret