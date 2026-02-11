Viral! Netizen Bongkar Modus Penipuan Satria Mahathir, Jual iPhone 16 yang Dikirim ‘HP Dummy’

JAKARTA – Viral! Netizen bongkar modus penipuan Satria Mahathir, berawal dari topi berakhir dengan ‘HP Dummy’. Jagat media sosial, khususnya X, saat ini tengah heboh dengan pengakuan seorang netizen dalam unggahannya. Pengakuan tersebut diunggah oleh akun @zexssee bersama “korban Satria” yang mengaku menjadi korban penipuan oleh sosok selebgram yang terkenal dengan istilah “Star Boy”, Satria Mahathir.

“TW // PENIPUAN SATRIA MAHATHIR disclaimer: dengan penuh kesadaran pure kesalahan aku karna tau satria itu scammer tapi masih percaya sama modusnya,” tulis netizen tersebut, dikutip Rabu (11/2/2026).

Dalam unggahannya, ia mengungkapkan kronologi kejadian di mana ia kehilangan uang jutaan rupiah karena ditipu oleh Satria Mahathir. Kejadian tersebut berawal dari dirinya yang membeli barang preloved (barang bekas pribadi yang dijual kembali) berupa topi dari Satria Mahathir.

“Ini tu awalnya gua beli preloved topi di Satria Mahathir ini, and yap datang topinya bagus sama kondisi kaya di story-nya,” tutur dia.

Setelah sukses melakukan transaksi preloved pertama, ia kemudian tertarik untuk membeli preloved berupa iPhone 16 Pro Max, namun tidak ia dapatkan. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba kembali mendapatkan barang preloved dari Satria berupa iPhone 15 Pro Max.

“Next hari dia posting preloved handphone gais, gua komen di story-nya ga kebagian waktu itu tu 16 Pro Max deh kalo gasalah, nah itu gua ga dapet. Beberapa hari kemudian dia preloved lagi hape 15 Pro Max yang kaya di foto ini,” beber netizen.