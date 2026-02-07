Aksi Pinkan Mambo Live di Pinggir Jalan Dikritik Netizen: Bikin Macet!

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo kembali jadi sorotan warganet. Kali ini, ia ramai dibicarakan setelah terlihat bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan saat lalu lintas sedang ramai.

Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video itu, Pinkan tampak tampil penuh energi sambil bernyanyi dan menari di pinggir jalan, meski banyak pengendara motor dan mobil melintas di sekitarnya.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @syahrulloh.jordan dengan keterangan, “Pinkan Mambo in action on the street,” dikutip Sabtu (7/2/2026).

Dalam tayangan itu, mantan rekan duet Maia Estianty tersebut terlihat membawakan lagu Toxic sambil melakukan siaran langsung di TikTok. Pinkan juga tampak aktif berinteraksi dengan para penonton live tanpa terganggu kondisi jalan yang ramai.

Namun, aksi tersebut justru menuai kritik dari warganet. Banyak netizen menilai penampilan Pinkan di pinggir jalan bisa mengganggu pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kemacetan.