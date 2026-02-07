5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine, Nomor 1 Arab Saudi

5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine, Nomor 1 Arab Saudi (Foto: Times of India)

JAKARTA – Hari Valentine diperingati setiap 14 Februari dan identik dengan ungkapan kasih sayang melalui pemberian bunga, cokelat, atau hadiah kepada orang terkasih. Perayaan ini telah dikenal sejak Abad Pertengahan dan sering disebut sebagai Hari Santo Valentine, yang berakar dari tradisi Kristen Barat serta sejarah Romawi Kuno.

Meski tidak termasuk hari libur nasional, Hari Valentine memiliki makna budaya dan keagamaan bagi sebagian umat Kristiani, khususnya Gereja Katolik. Namun, tidak semua negara menerima perayaan ini. Di sejumlah negara, Hari Valentine dianggap bertentangan dengan nilai agama, budaya, atau ideologi negara, sehingga perayaannya dibatasi bahkan dilarang.

Berikut beberapa negara yang melarang atau membatasi perayaan Hari Valentine dilansir dari Wedded Wonderland.

5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine

1. Arab Saudi

Arab Saudi dikenal memiliki aturan ketat terkait norma sosial dan keagamaan. Menunjukkan kemesraan di ruang publik dianggap tidak pantas, sehingga perayaan Hari Valentine dinilai bertentangan dengan nilai yang dianut negara tersebut.