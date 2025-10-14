Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Ini Diperingati National I Love U Day, Beda dari Valentine!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |19:25 WIB
Hari Ini Diperingati National I Love U Day, Beda dari Valentine!
Hari Ini Diperingati National I Love U Day, Beda dari Valentine Ini Sejarahnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Setiap 14 Oktober diperingati sebagai National I Love You Day di Amerika Serikat. Hari ini menjadi momen spesial yang mengajak semua orang untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang terkasih.

National I Love You Day ditetapkan pada tanggal 14 Oktober. Lalu, seperti apa sejarah di balik istilah “I Love U”?

1912 – Kelahiran Istilah

Istilah “Aku mencintaimu” berasal dari awal abad ke-20 sebagai ungkapan singkat dari kasih sayang. Penggunaan huruf “u” sebagai pengganti “you” digunakan untuk menghemat waktu dan biaya dalam bentuk tulisan yang disingkat.

1924 – Munculnya Surat Cinta

Pada tahun 1920-an, surat cinta menjadi sarana populer untuk mengekspresikan perasaan romantis. Orang-orang mencurahkan isi hati mereka di atas kertas menggunakan bahasa bunga dan frasa puitis.

1960 – Munculnya Telepon

Dengan hadirnya telepon pada tahun 1960-an, komunikasi menjadi lebih instan. “Aku mencintaimu” dengan cepat menjadi ungkapan populer untuk menyampaikan emosi yang mendalam melalui percakapan jarak jauh.

1990 – Revolusi Pesan Teks

Tahun 1990-an menjadi awal era pesan teks. Jumlah karakter yang terbatas membuat singkatan “I love u” semakin populer digunakan.

2000 – Ledakan Internet dan Media Sosial

“I love u” semakin dikenal luas seiring berkembangnya internet dan media sosial. Orang-orang kini dapat menyatakan cinta mereka secara terbuka di platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ungkapan ini menjadi kalimat umum dalam postingan, komentar, hingga pesan langsung yang memperkuat eksistensinya dalam komunikasi modern.

 

