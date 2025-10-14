Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |16:31 WIB
JAKARTA Viral pelukan terakhir guru Melani Wamea dengan para muridnya sebelum tewas dianiaya KKB. Dalam video yang beredar, terlihat para murid memeluk ibu guru Melani sebelum akhirnya menjadi korban kekejian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Melani adalah seorang guru yang tewas dibunuh KKB di Yahukimo. Melani dibunuh saat bersama murid-muridnya melakukan pembelajaran luar kelas.

Melani merupakan tenaga pendidik di Sekolah Jhon D. Wilson Holuwon Yahukimo. Dia diserang oleh KKB saat bersama rekan-rekan guru dan murid hendak melakukan kegiatan penanaman pohon di area perbukitan sekitar sekolah.

Korban dibunuh KKB di Kampung Holuwon, Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam insiden ini, tiga orang guru lainnya berhasil selamat, namun mengalami trauma mendalam akibat peristiwa penyerangan tersebut.

“Kami sangat berduka atas gugurnya salah satu tenaga pendidik yang mengabdi di pedalaman Yahukimo,” ujar Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino, ditulis Selasa (14/10/2025).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pembunuhan KKB Papua KKB Guru Viral
